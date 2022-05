Cristiano Malgioglio e il misterioso fidanzato turco/ “Presto lo andrò a trovare”

Il fidanzato turco di Cristiano Malgioglio: chi è?

Forse non tutti sanno che Cristiano Malgioglio è fidanzato con un misterioso uomo turco. Il cantante, ospite a Verissimo nelle scorse settimane, lo ha descritto come un grande amore in grado di fargli provare sentimenti molto forti ed importanti. “Ho avuto tanti colpi di fulmine, molti flirt, ma solo quattro o cinque relazioni importanti“, ha raccontato il cantautore nel salotto di Canale 5, senza svelare la reale identità del compagno e sottolineando l’importanza dell’amore nella vita di tutti noi: “È il sentimento più forte della vita di una persona”. Cristiano Malgioglio aveva già parlato in più di un’occasione di un fantomatico amore turco, restando piuttosto vago sull’identikit della sua dolce metà. Nell’ultima intervista dalla Toffanin, tuttavia, il cantante si è lasciato sfuggire qualche dettaglio in più sul suo conto.

Cristiano Malgioglio "Channing Tatum mi segue su Instagram"/ "Ci mandiamo cuori"

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco Arum: “Presto lo andrò a trovare”

“Si chiama Arum, presto andrò a trovarlo, vorrei trasferirmi a Istanbul“, ha raccontato entusiasta Malgioglio. Nonostante il grande sentimento che lo lega ad Arum, tuttavia, il cantante non riesce a ritenersi na persona fedele nei rapporti sentimentali. “Ma d’altra parte non lo sono mai stato, non lo sono nemmeno adesso”, ha ammesso tra il serio e il faceto. Dal misterioso fidanzato turco al rapporto con Amanda Lear: “Lei ha detto di aver chiuso la boutique, io la mia la lascio aperta, non si sa mai che entra qualcuno”.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio, torta compleanno Verissimo/ "Mai avuta una, meglio dell'Oscar"Cristiano Malgioglio/ "Amanda Lear ha chiuso la boutique? La mia rimane aperta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA