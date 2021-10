Cristiano Malgioglio e Ornella Boccafoschi, ballerino per una notte/ Da Tale e quale show a Ballando

Cristiano Malgioglio ballerino per una notte nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2021. Il cantautore è pronto a scendere sulla pista da ballo del dance show di successo del sabato sera e a sottoporsi al voto della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Riuscirà la zia Malgy a conquistare i 50 punti come hanno fatto i suoi predecessori Pippo Baudo e Vincenzo Salemme? Una nuova esperienza per Malgioglio che quest’anno è stato arruolato come giudice nella nuovissima edizione di Tale e Quale Show, il varietà campione di ascolti del venerdì sera di Raiuno. Una presenza che si fa sentire e notare quella del cantautore che, oltre a regalare outfit pazzeschi, è anche l’unica voce fuori dal coro. Nessun buonissimo o chapeau come dice perennemente la giurata Loretta Goggi, anzi la zia Malgy è diretta come solo lui sa essere.

Proprio Malgioglio intervistato dal settimanale Diva e Donna ha dichiarato: “a Tale e Quale Show sono cattivo, è vero…”. Proprio durante le varie puntate del programma ha più volte puntato il dito contro Alba Parietti su cui ha detto “non sa cantare, è stonata e non possiamo non dirlo…”.

Cristiano Malgioglio non ha solo criticato Alba Parietti, ma ha anche elogiato il coraggio e l’intraprendenza della showgirl e conduttrice che, all’età di 60 anni, si è voluta mettere ancora una volta in gioco. “Alba Parietti ha saputo mettersi in gioco e sa stare al gioco…” – ha detto la zia Malgy che ha apprezzato molto la scelta della conduttrice.

Intanto non sono finiti gli appuntamenti televisivi per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che prossimamente vedremo in tv come ospite del show evento “D’Iva” della sua grande amica Iva Zanicchi. “Ho accolto felicemente l’opportunità di essere ospite nelle due serate condotte da Iva Zanicchi su Canale 5 nel suo show D’Iva…” – ha anticipato Malgioglio.

