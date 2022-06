Cristiano Malgioglio erede di Raffaella Carrà? / Spunta un ruolo tv inedito per lui

Cristiano Malgioglio nuovo fenomeno tv: spunta un ruolo inedito

Reduce dal ruolo di opinionista a bordo campo coperto con successo agli Eurovision Song Contest 2022 tenutisi a Torino, in Italia, Cristiano Malgioglio sarebbe in procinto di vedersi consacrato come uno dei personaggi tv più gettonati e richiesti nel piccolo schermo, dal momento che è a quanto pare previsto per lui un nuovo ruolo al timone di un programma tutto suo. Come ripreso da Gossip e tv rispetto a quanto riportato da Il giornale sull’anticipazione tv del momento, Cristiano Malgioglio potrebbe debuttare in tv come conduttore di un format in stile “A raccontare comincia tu” o di un restauro del noto format, che negli ultimi anni della sua vita ha condotto Raffaella Carrà su Rai Tre, che a sua volta accoglierebbe il nuovo incarico previsto per il paroliere e icona della comunità LGBTQ.

Cristiano Malgioglio/ "Mina mi ha cambiato la vita. Sull'Eurovision..."

Dopo gli Eurovision, Cristiano Malgioglio si prepara per un ritorno tv in grande stile

Come riprendono le esclusive anticipazioni tv della preannunciata nuova stagione autunno-inverno 2022-2023, targata Rai, quindi, Cristiano Malgioglio potrebbe rivelarsi uno dei volti tv di punta di Rai Tre, per un programma all’insegna della leggerezza, che non va confusa con la superficialità. Con il suo inconfondibile savoir faire di entertainer verace e pungente, critico e controverso, l’ex volto del Grande fratello vip potrebbe condurre uno spazio tv in un salottino tutto suo da vera one-icon show. Questo, dopo aver conquistato i telespettatori italiani e stranieri con i suoi interventi da opinionista tv agli Eurovision Song Contest 2022, che nel bene e nel male hanno fatto parlare di lui, in quanto rivelatisi divisivi. Come l’appellativo riservato alla cantante della Spagna, Chanel Terrero, di “Discount di Jennifer Lopez”.

Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ Il colpo di fulmine a Istanbul e...

Ma quella di Cristiano Malgioglio non è l’unica novità prevista nella tv targata Rai. Tra gli altri nuovi format Rai sono infatti previsti il programma di Rai Due timonato da Pierluigi Diaco, Bella Ma, che prenderà il posto di Detto Fatto di Bianca Guaccero e che tratterà del divario e il confronto tra Generazione Z e i boomer. Previsto inoltre Nei tuoi panni, trasmissione inedita di Mia Ceran.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio e il dolore per la morte della madre/ "Ero a Palermo quando..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA