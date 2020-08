Cristiano Malgioglio “Etero per Cameron Diaz”/ “Sorpresi? L’ho sempre amata giuro!”

La pazza estate di Cristiano Malgioglio passa anche dalla sua voglia di diventare etero ma non per un netto cambiamento nella sua vita sessuale ma per quella che definisce una vera e propria dea, la dolce Cameron Diaz. Proprio nei giorni scorsi si è parlato di lei per via delle sue dichiarazioni sulla pace ritrovata lontana dal cinema e dalla sua poca voglia di tornare a lavoro tra set e promozioni e questo potrebbe regalarle anche un po’ di tempo libero che Cristiano Malgioglio saprebbe bene come riempire. La Malgy ama alla follia Cameron Diaz. Ed è una vera novità che lui stesso annuncia sui social con un post. Ma il vero segreto è un altro e a rivelarlo ci ha pensato Francesco Fredella durante La famiglia giù al nord su RTL102.5 ai due amici speaker Camilla Ghini e Armando Piccolillo.

CRISTIANO MALGIOGLIO PAZZO DI CAMERON DIAZ: “PER LEI DIVENTEREI SINGLE”

Il paroliere e opinionista, infatti, era al telefono poco prima della diretta con Fredella, che racconta questa spifferata bomba che lui riporta durante la trasmissione: “Malgioglio diventerebbe etero per Cameron Diaz, me l’ha appena confessato”. Poi Cristiano, in vacanza in Puglia, dice di voler fare un po’ di shopping approfittando dei saldi. “C’è il 90% di sconto e devo farmi bello per Cameron”. Insomma, il suo pallino resta l’ex modella e attrice di successo. Ma sarà davvero così o è solo la moda del momento? Chi lo conosce bene sa anche che Malgioglio ama le donne, in quanto esseri, ma che non cederebbe mai al loro fascino, almeno non sess*almente parlando. In passato, però, quando ha dovuto tirare fuori il nome del suo sogno erotico ha fatto il nome di Ursula Andress, i tempi sono cambiati? Lui sui social scrive: “L”ho sempre amata perche’ oltre ad essere brava e’ di una simpatia incontrollabile. Io penso’ che sarei potuto diventare etero per lei……..Vi siete meravigliati? ……per così poco….. Cristiano Malgioglio ha sempre amato Cameron Diaz. Giuro”.



