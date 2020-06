Cristiano Malgioglio/ “Fare la spesa? E’ una di quelle cose che non so fare bene”

Cristiano Malgioglio ha già iniziato a pensare al Grande Fratello Vip. In questi giorni il paroliere italiano ha condiviso alcuni vecchi momenti della sua personale partecipazione nel reality show. In mezzo troviamo anche una piccola invettiva, che spesso lancia di edizione in edizione. “Quando ritornerà un Grande Fratello così divertente?”, scrive su Instagram, “Speriamo presto. Attediamo cosa accadrà con il mio amico Alfonso Signorini e sul cast stellare… magari arriverà un altro Malgioglio. Detesto l’odore della cipolla. Ecco un terzetto del GF di tre anni fa ancora attualissimo, che continua sui social con successo. E poi con l’arrivo di Barbara d’Urso cosa accadrà? Sara anche questo curioso? Aspettare per credere”. Nel video lo troviamo con Raffaello Tonon, mentre gli chiede di non armeggiare con la cipolla durante le prime ore della giornata. “Al mattino non posso sentire l’odore della cipolla”, gli aveva detto, “perciò per favore, anche tu, non ti ci mettere di primo mattino. Mi avete rovinato una colazione”. Clicca qui per guardare il video di Cristiano Malgioglio. Le parole di zia Malgy però sottolineano anche un’altra cosa, al centro di un furente dibattito sui social fra Mediaset e Dagospia, ovvero il destino di Barbarella e la sua presenza alla guida del GF versione Nip. Nel suo post, Malgioglio infatti parla del ritorno della padrona di casa, dando per scontato che nel 2021 la vedremo di nuovo al timone.

Cristiano Malgioglio, attesa per stasera

Cristiano Malgioglio ammette alcune sue mancanze: “L’enorme seccatura di oggi è di andare al supermercato a fare la spesa. E’ una di quelle cose che non so fare bene”, scrive su Instagram. La Fase2 sta mettendo a dura prova il paroliere italiano, anche se durante la quarantena è riuscito a tenere a bada la paura del Coronavirus adottando diverse misure di protezione. “In settimana ci vedremo su Rai 1 con un programma curioso e divertente”, aggiunge, “grazie Mediaset per avermi concesso il permesso“. Lo show di cui parla è Top Dieci: Cristiano Malgioglio sarà fra i concorrenti che vedremo nella puntata di oggi, venerdì 19 giugno 2020. Anche in questo caso lo vedremo cadere da divani o poltrone? Nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, il noto cantautore si è animato così tanto da scivolare e cadere sul pavimento. Un episodio che si era verificato anche tre anni fa, durante la sua partecipazione al GF Vip 3. Da quanto ne sappiamo, in questa nuova occasione la ‘colpa’ è da attribuire ai pantaloni di raso che aveva scelto come look per l’ospitata dall’amica Barbara d’Urso.

Video, "Quando tornerà un Grande Fratello così divertente?"





