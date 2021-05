Cristiano Malgioglio/ “Felice per i Maneskin, in Francia una polemica orrenda”

Il grande Cristiano Malgioglio è stato ospite oggi negli studi di Oggi è un altro giorno per celebrare la grandissima vittoria dei Manesik al recente Eurovision 2021 di Rotterdam.

Il conduttore della serata insieme a Gabriele Corsi ha chiacchierato con la padrona di casa del programma di Rai Uno, Serena Bortone: “Ero troppo felice per aver vinto dopo anni un premio così bello e prestigioso, poi dato a dei giovani, è stata un’emozione immensa. Poi c’è stato il giorno dopo questo grande dolore di questo giornalista francese che ha scritto una pagina orribile, pensando che dovesse vincere la ragazza francese. La notizia non è uscita soltanto in Europa ma in tutto il mondo. Chi mi conosce bene sa che non mi tengo nulla ed era giusto fare una critica”.

Michela Andreozzi/ "Non desidero l’esperienza della maternità, voglio fare altro"

CRISTIANO MALGIOGLIO: “CHI CONDURRA’ L’EUROVISION? ANCORA NOI…”

“Dopo i Maniskin chi mi è piaciuta? La canzone inglese non mi è piaciuta affatto, l’ho bocciata totalmente. Mi ha fatto impressione l’Albania, pazzesca, sembrava una tigre, ma anche il Portogallo con questa voce tipo Anastacia, diversa da tutti gli altri con un po’ di blues. L’Eurovision è un grande spettacolo ma quando sei da solo godi di più la canzone, come appunto i Maneskin, che non avevano coreografia. Loro non sono duri nonostante fanno rock, sono teneri”. Conclusione sulla conduzione dell’Eurovision dell’anno prossimo: “Io e Corsi, abbiamo portato fortuna, comunque non lo so dai”.

Rocco Siffredi/ "Mio figlio mi ha detto che facevo film di m*rda, ora mi aiuta lui"

LEGGI ANCHE:

Kevin Spacey reciterà in un film di Franco Nero/ Il ritorno dopo le accuse di stupro

© RIPRODUZIONE RISERVATA