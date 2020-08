Cristiano Malgioglio fidanzato con un turco/ Video scoop: “È un bellissimo 35enne”

Cristiano Malgioglio è fidanzato e finalmente arriva l’identikit di questo uomo finora misterioso. Il turco a cui spesso si è fatto cenno esiste davvero e ad assicurarlo, in diretta su RTL102.5 durante la trasmissione ‘La famiglia giù al nord’, è Francesco Fredella chiacchierando con i suoi due colleghi speaker, Camilla Ghini e Armando Piccolillo. “Chi aveva qualche dubbio deve stare sereno: abbiamo visto in esclusiva le conversazioni su Whatsapp tra Malgy e questo bellissimo 35enne, che si trova in Italia in questi giorni”, ha dichiarato Fredella. E infatti, in un video realizzato dagli speaker di RTL102.5, è stato proprio Malgioglio a raccontare che: “L’amore turco, evviva. Sono tornata ragazzina”. Il paroliere racconta di aver conosciuto questo affascinante 35enne casualmente, inciampando ai suoi piedi.

Cristiano Malgioglio pazzo del fidanzato turco

Cristiano Malgioglio e il suo fidanzato turco stanno trascorrendo questi giorni di calda estate insieme. È stato inoltre svelato che Cristiano sia molto geloso del suo ragazzo: “Ci vogliamo molto bene”, ha sussurrato Malgy che tra un mese e mezzo “sfornerà” un nuovo brano. “Avete visto i messaggi, ci scriviamo in turco. Avete anche letto cosa ci diciamo. Dovete tradurre”, ha continuato Cristiano. Alto, moro, muscoloso: un ragazzo da capogiro. Il fidanzato di Malgioglio esiste davvero ed è bellissimo, stando alle parole di Cristiano oltre che alle testimonianze che arrivano dalla radio. Chissà che l’ex gieffino non decida di presentarlo ufficialmente anche in Tv.





