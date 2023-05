Cristiano Malgioglio “Fidanzato? Mi ha bloccato”/ “Ha visto foto di Giuseppe Giofrè…”

Malgioglio lasciato dal fidanzato? A Verissimo rivela…

Cristiano Malgioglio è ancora fidanzato? Il paroliere è sempre molto vago e ironico quando parla della sua vita sentimentale. “Si è vero, vado spesso in Turchia. Io ho sempre tradito nella vita, aiuto…”, ha iniziato a raccontare in collegamento con Verissimo. Si è fatto intervistare, infatti, da Silvia Toffanin mentre è negli studi di Amici, dove fa il giudice.

Oltre a parlare della sua carriera e purtroppo anche dei suoi dolori, Cristiano Malgioglio si è soffermato brevemente anche sull’amore, rivelando che forse è di nuovo single, proprio a causa di un suo “collega” di Amici.

Malgioglio e il retroscena sulla foto con Giuseppe Giofrè

“Avevo pubblicato una foto con Giuseppe (Giofrè, ndr) che mi abbracciava. L’ha vista su Instagram e mi ha bloccato. Sono tornato zitello, ma ti rendi conto? Forse era innamorato di me e ci teneva”, ha raccontato Cristiano Malgioglio a Verissimo. Questo fidanzato, o forse ormai ex, è un ragazzo turco originario di Istanbul, la città in cui si sono conosciuti. Si sono incontrati a Piazza Taxsim la prima volta, per puro caso.

È stato colpo di fulmine tra loro. Pare che il giovane lavori come nutrizionista. Ha 38 anni, quindi è molto più giovane del paroliere italiano. Resta da capire se deciderà di dare un’altra occasione a Cristiano Malgioglio… “Il danno che mi ha causato lui per un abbraccio!”, ha scherzato Malgioglio quando gli ha lasciato il testimone a Verissimo.

