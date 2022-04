Cristiano Malgioglio fidanzato?/ “Si sta bene soli e non dover cucinare per nessuno”

Cristiano Malgioglio sarà protagonista questo pomeriggio della puntata del sabato di “Verissimo”: e il ritorno del 77enne cantautore e paroliere, che proprio oggi festeggerà in televisione il suo compleanno, nel salotto di Silvia Toffanin sarà l’occasione non solo per fare il punto sui suoi prossimi impegni professionali e la possibile pubblicazione di una nuova hit estiva ma anche sulla sua vita sentimentale. Infatti, nonostante sia ufficialmente single, attorno al diretto interessato -che si dice in cerca ancora del vero amore- vi sono dei rumors, tuttavia mai confermati e che non svelano l’arcano: Cristiano Malgioglio è fidanzato?

In attesa di scoprire se il poliedrico artista siciliano si aprirà sull’argomento e rivelerà qualcosa di più, c’è da registrare che sul suo profilo Instagram è tornato di recente a parlare d’amore, anche se in modo un po’ sibillino: infatti, Malgioglio prima ha augurato a tutti i suoi follower una Buona Pasqua qualche giorno fa scrivendo la parola “LOVE” in maiuscolo e posando in un breve video davanti a un gigantesco cuore luminoso e poi ha dato un indizio sulla propria vita amorosa. “Si rientra dopo una pausa dal mio parrucchiere. Come si sta bene stare da soli e non cucinare per nessuno, almeno per questi giorni” ha scritto lo scorso giovedì Cristiano, mostrando almeno a parole di non disprezzare la vita da single. Sarà vero? “Un abbraccio a voi tutti ragazzi di Instagram. Vi adoro” è la chiosa del buon Malgy che attraversa la strada come una star in quel di Milano.

CRISTIANO MALGIOGLIO E’ FIDANZATO? “COME SI STA BENE DA SOLI”: MA RESTA IL MISTERO SU…

Se al momento nella vita di Cristiano pare che non vi sono dei compagni, chi sono stati i suoi ex? Premesso che solo qualche mese fa il 77enne aveva parlato di una misteriosa e “bella” relazione a distanza sulla quale però non ha aggiunto dei dettagli, tocca ricordare quali sono stati alcuni degli uomini avuti nella sua vita. Negli ultimi anni infatti Malgioglio aveva fatto parlare di sé per via della relazione con un uomo di nazionalità turca, molto più giovane di lui: di questo 38enne si sa solo che aveva incrociato il destino di Cristiano in Piazza Taxxim a Istanbul con un gioco di sguardi che è diventato un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi.

“Lui non sapeva nulla di me, ricordo che le prime sere tutti mi guardavano e lui restava spiazzato” ha ricordato Malgioglio, scherzando sul fatto che forse il 38enne attribuisse la sua notorietà all’oramai famoso ciuffo. Meno ancora invece si sa di tale Michael, un uomo conosciuto dal paroliere in Irlanda, mentre si trovava a Dublino con degli amici: parlandone proprio in una precedente ospitata a “Verissimo”, Cristiano ha accennato a quello che è stato un amore molto importante nella sua vita e spiegando che una nota compagnia aerea di bandiera irlandese ha fatto le sue fortune coi biglietti di andata/ritorno che acquistava in Italia. Di questo Michael si conosce solo il nome e che all’epoca aveva 23 anni: ma che fine ha fatto? Forse la distanza ha avuto la meglio sul sentimento anche se, per sua stessa ammissione, “le mie relazioni a distanza sono finite tutte per colpe mie… A volte mi spavento e fuggo!”.

