Cristiano Malgioglio/ “Gina Lollobrigida grande diva, non è mai stata raccomandata”

Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare Gina Lollobrigida ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 17 gennaio 2023. Il cantautore è intervenuto in collegamento telefonico, asserendo quanto segue: “Voglio parlare solo della diva e dell’attrice, la parte giudiziaria non mi appartiene. Abbiamo perso una numero uno, una donna elegante e un sogno erotico per molte generazioni. Quando ho iniziato il mio programma ‘Mi casa es tu casa’ la volevo per la prima puntata. Lei desiderava incontrarmi una domenica con uno degli autori, però purtroppo pochi giorni dopo si è rotta il femore”.

Patrimonio Gina Lollobrigida: quanto vale eredità/ "200 milioni tra case, opere e…"

CRISTIANO MALGIOGLIO: “GINA LOLLOBRIGIDA E SOPHIA LOREN RIVALI? TUTTE BAGGIANATE!”

Successivamente, Cristiano Malgioglio ha voluto parlare “della diva, della donna: è giusto portare avanti il filone giudiziario in chiave di dibattito giornalistico, però Gina Lollobrigida a mio avviso è stata una delle attrici più popolari del mondo. Mi ricordo un viaggio che avevamo fatto assieme in treno: mi disse che la facevo tanto divertire. Mi raccontò che voleva scrivere tre libri. Mi disse che lei non era mai stata raccomandata, era il mondo che la voleva. La rivalità con Sophia Loren? Tutte baggianate, ciascuna di loro ha fatto il suo percorso. Io non ho mai creduto alle rivalità”.

LEGGI ANCHE:

Tiziana Rocca "Gina Lollobrigida voleva vivere"/ "Sua morte è un colpo al cuore"Andrea Piazzolla, chi è l'assistente di Gina Lollobrigida/ Legame, accuse e processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA