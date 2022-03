Cristiano Malgioglio giudice di Amici 21 e il dolore per la guerra in Ucraina/ “Maledetta!”

Cristiano Malgioglio giudice di Amici 21

Il paroliere ed ormai volto televisivo, Cristiano Malgioglio, è tra gli ospiti più attesi della domenica pomeriggio di Canale 5, nel corso della nuova puntata del talent show Amici 21. Malgioglio, tra i personaggi televisivi più in voga del momento, sa perfettamente districarsi tra i suoi vari ruoli passando perfettamente da quello di autore e cantante a quello di giudice. E quest’ultimo sarà esattamente il compito che è stato chiamato a svolgere nel corso della nuova puntata di Amici 21. Questo pomeriggio, infatti, Cristiano dovrà giudicare il livello di talento dei ragazzi della Scuola televisiva diretta da Maria De Filippi, ad un passo dal Serale.

Nel dettaglio stando alle anticipazioni di Amici News, Cristiano Malgioglio si è occupato del giudizio nella gara delle cover, durante la quale ha svelato di provare una grande stima nei confronti del giovane allievo ventenne Luigi Strangis. A proposito di giovani artisti, di recente non ha espresso lo stesso parere favorevole su Marco Mengoni, protagonista di un toccante monologo durante l’ultimo Festival di Sanremo. Intervenuto in diretta radiofonica su RTL 102.5, come riporta Globalist.it, Malgioglio aveva commentato duramente: “Preferirei che Mengoni cantasse, perché ha una voce stupenda e non che facesse i monologhi alla Saviano, ci sono persone decisamente più portate nel fare i monologhi, lui dovrebbe fare il cantante”.

Sconvolto e affranto dalla guerra in Ucraina

Cristiano Malgioglio, si sa, è un personaggio eclettico ma soprattutto dotato di una grande trasparenza e sincerità. Non si può certo dire che nei commenti abbia dei peli sulla lingua e lo ha dimostrato in diverse occasioni. Di recente ha fatto chiacchierare la sua presunta presenza sotto una delle maschere dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato tanto da generare un piccolo “caso” che sta appassionando sempre di più il pubblico di spettatori.

Molto attivo anche sui social, in questi giorni particolarmente delicati sul fronte della guerra in Ucraina, Malgioglio era intervenuto con un video toccante con protagonisti due bambini, per esprimere anche lui il suo stato d’animo: “Commovente. Maledetta guerra. Che Dio ci aiuti”, aveva scritto nella descrizione al filmato social. E precedentemente, condividendo un cuore nero aveva aggiunto: “Oggi il mio cuore è nero. Pensavo che non esistesse più la guerra…e invece! Pagina triste di una storia di follia, che ci rende increduli e tristi. Che Dio ci aiuti”.

