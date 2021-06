Cristiano Malgioglio “Giuni Russo mi manca”/ “I Maneskin fanno rock sensuale”

Cristiano Malgioglio sa sempre come far parlare di sé. Lo ha fatto al Grande Fratello Vip, lo ha fatto poi nei mesi successivi tra critiche e partecipazioni alla diretta del programma, ma anche nei giorni scorsi quando ha deciso di spogliarsi, a modo suo, in onore dei Maneskin che hanno vinto l’Eurovision Song Contes 2021. Intervistato dal settimanale Voi, il paroliere è tornato di nuovo a parlare della band travolta dalle polemiche e, in particolare, ha rivelato: “Fanno un rock sensuale. Sono riusciti a portare sul palco una grande energia”. Anche lui nella sua carriera ha provato a dare sempre il meglio e guardandosi indietro si è detto soddisfatto anche se qualche volta ha temuto il peggio: “Ho scritto anche tanti pezzi bruttissimi, ma quelli non li firmavo; molte canzoni, poi, le ho rivalutate nel tempo. Certamente posso dirmi soddisfatto di quanto ho realizzato fino ad oggi”.

Cristiano Malgioglio/ "Felice per i Maneskin, in Francia una polemica orrenda"

Cristiano Malgioglio ripensa a Giuni Russo morta a 53 anni per un tumore

Nella stessa intervista ha poi messo da parte la sua indole un po’ giocosa e ironica per far emergere quella che è la sua indole malinconica, da artista e così è tornato a parlare della sua grande amica Giuni Russo scomparsa troppo presto, aveva solo 53 anni, per via un male incurabile: “Certamente la grande Mina cantare “Ancora ancora ancora” e, perché no, anche Celentano, ma, soprattutto, Giuni Russo che, di certo, avrebbe portato una carica esplosiva incredibile. Mi manca molto”. Cristiano Malgioglio continua quindi ad essere sul pezzo e anche in queste settimane è sempre concentrato e informato su tutto quello che gli succede intorno, dimenticherà le sue ferite un giorno?

