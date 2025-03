Il noto cantautore Cristiano Malgioglio sarà uno dei giudici del serale di Amici 2025 di Maria De Filippi. Lo show ha deciso di confermare l’artista che oltre a essere molto competente ha sicuramente dato una svolta al programma e ogni volta c’è grande curiosità per capire cosa farà Cristiano Malgioglio e come si comporterà.

Nonostante sia una personalità molto estroversa nel mondo della tv non si può dire lo stesso della sua vita privata per il quale è apparso sempre molto riservato. Negli anni si sono rincorsi rumors sull’artista che tra le altre cose ha confessato di non aver mai fatto coming out con i suoi genitori, e questa cosa sicuramente lo ha profondamente segnato.

Cristiano Malgioglio ha vissuto una lunga relazione con Onur, un uomo turco di 41 anni che gestisce la palestra insieme al fratello a Istanbul. I due sono molto legati sebbene Cristiano ha raccontato qualche mese fa che la loro storia sarebbe finita e che i due sarebbero rimasti comunque in buoni rapporti. Su questa situazione aleggia comunque un alone di mistero.

Cristiano Malgioglio e la sua vita privata: le sue parole sul compagno Onur lasciano tanti dubbi

In diverse interviste Cristiano Malgioglio ha parlato della sua storia con Onur e di cosa è successo tra di loro. Cristiano ha raccontato di come l’ha conosciuto svelando: “Ci siamo innamorati con uno sguardo, un momento che mi ha mandato in confusione e da cosa nasce cosa…”, ha svelato con fare sornione.

L’amore è stato sempre un grande tabù per l’uomo che ha sofferto grandi insicurezze in questo settore: “Ho sempre chiuso le mie storie prima che fossero gli altri a lasciarmi, ho paura delle relazioni perchè prima o poi finiscono e preferisco io chiuderle per non soffrire”, raccontando l’uomo e questi dubbi emergono anche sul suo rapporto criptico con Onur.

I due hanno rotto ma sono rimasti in buoni rapporti tanto che la sua famiglia è venuta a sostenerlo a Sanremo mostrandogli tutto il suo appoggio: “Sono venuti in platea per seguirmi. A sua madre sarà venuto un collasso quando ha visto il velo…”, ha concluso scherzando l’uomo con Cristiano che quindi al momento sarebbe single, ufficialmente.