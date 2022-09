Cristiano Malgioglio, ha un nuovo fidanzato “Mi sono innamorato di…”/ Il ritorno a Tale e quale show

Cristiano Malgioglio torna Queen della tv: i ruoli inediti, tra cui il ritorno a Tale e quale show 2022

Sale l’attenzione generale sui rinnovati palinsesti stabiliti per l’inizio della nuova stagione tv, con le anticipazioni che -tra le altre novità- vedono Cristiano Malgioglio prossimo ad un ritorno in grade stile nel piccolo schermo, per dei ruoli inediti, come la presenza a Tale e quale show. Lo show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Rai 1 riaprirà i battenti il prossimo 30 settembre 2022 su e vedrà il re italiano dei parolieri protagonista nel ruolo di giudice di qualità, nella giuria composta insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ma non solo. Ebbene sì, la televisione nostrana non può farsi mancare più di una grande novità per “Queen Malgy”, che di recente ha reso iconico il gioco del Grande fratello vip con il suo essere se stesso e le sue sentenze tranchant. Così come anticipato nell’ultimo numero di Oggi magazine, in edicola da settembre 2022, Cristiano Malgioglio torna infatti nel piccolo schermo anche per coprire il ruolo di conduttore, in prima serata su Rai 3, del programma di interviste Mi casa es tu casa. E le sorprese da parte del vippone più chiacchierato che la storia del Grande fratello vip ricordi non sono finite qui. Perché anche sul fronte sentimentale, a quanto pare, ci sono delle importanti e sorprendenti novità.

Cristiano Malgioglio, gossip e vita privata/ "Sono innamorato"

Il “nuovo” fidanzato di Cristiano Malgioglio? È un ex che ritorna…

Il paroliere di Ramacca e riconfermato Tale e quale show, così come rende noto, inoltre, la fonte Oggi- torna ad amare, reduce dalla rottura con l’imprenditore turco con cui pare abbia fatto coppia negli ultimi due anni. A quanto pare, nella vita sentimentale di Cristiano Malgioglio si è riaffacciato un vecchio amore. Di chi si tratta? Si parla di un ex fidanzato, che avrebbe lasciato il segno indelebile nella vita di Queen Malgy, al punto tale da spingere il paroliere a concedere a “il fu ex” una seconda chance per la loro storia. Michael, questo è il nome dell’ex e ora ritrovato fidanzato, che avrebbe fatto capitolare definitivamente Cristiano Malgioglio, dall’alto delle sue 77 primavere. L’ex che ritorna o “toy-boy” di Queen Malgy -che dir si voglia- è un artista 39enne di origini nordirlandese, con cui Cristiano è stato fidanzato per oltre 10 anni.

