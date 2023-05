Cristiano Malgioglio: “Ho bloccato il numero…”/ La confessione su Giuseppe Giofré

Verissimo, Cristiano Malgioglio fa luce sullo spinoso caso che coinvolge Giuseppe Giofré: che succede, oltre Amici 22?

É uno tra i preannunciati ospiti di Verissimo, Cristiano Malgioglio, che reduce dal ruolo di giudice al serale di Amici 22 svela una verità pungente che lo coinvolge insieme a Giuseppe Giofré.

L’occasione che il paroliere ha di poter parlare del compagno di avventura ad Amici 22, come il primo ospite in studio nella nuova puntata di Verissimo datata 20 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é un nuovo post.

Riattivatosi sul suo profilo ufficiale Instagram, Cristiano Malgioglio si lascia andare ad una confessione inaspettata per il popolo del web, lasciando intendere di non volere più alcun contatto telefonico con il collega giudice al serale di Amici 22.

” Oggi ore 15 e 30 su @verissimotv con la Brava #silviatoffaninufficiale -esordisce nella caption del post rivelatorio, Malgioglio, anticipando il contenuto dello speciale post-Amici 22 di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin -. Ci saranno tutti i protagonisti di @amiciufficiale. Sorprese a non finire”.

Cristiano Malgioglio non perdona Giuseppe Giofré?

La confidenza social, condivisa via Instagram dal paroliere e a corredo di uno scatto che immortala Malgioglio insieme a Giuseppe Giofré, alle registrazioni TV nello studio di Verissimo, poi prosegue con la verità spinosa sui rapporti tra i due vipponi: “Ci saremo anche noi. Arrabbiatissimo con @giuseppegiofre, il quale ha fatto ascoltare tutti i miei messaggi privati che ingenuamente gli avevo inviato .Ho bloccato il suo numero. Sono sconvolto. Grazie per le scuse. Non so se le accetterò”. A quanto pare Cristiano Malgioglio farebbe fatica a perdonare Giuseppe Giofré, per effetto della loro questione sorta via etere: ” Il danno e’ stato fatto”.

Che l’ex concorrente di Amici 22 possa riuscire a farsi perdonare il “danno” inferto? Staremo a vedere come evolverà il curioso caso sollevato dall’atteso ospite a Verissimo, Cristiano Malgioglio











