“Chiudi gli occhi e segui il cuore”: il primo bacio di Malgioglio, il lutto per la madre e l’amore ritrovato col fidanzato turco.

Per festeggiare i 30 anni del settimanale Chi, Cristiano Malgioglio ha voluto scrivere una lunga lettera proprio dedicata alla celebre rivista raccontando alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Come sempre, senza alcun timore, la star ha confessato di aver passato momenti molto difficili come la morte della madre, evento che lo ha cambiato per sempre. Ma non solo, Cristiano Malgioglio racconta di avere un proprio manifesto: i suoi colori, la frutta in testa, il trucco sempre presente, ma allo stesso tempo di avere un grande pudore nel mostrarsi in pubblico.

Quando è morta sua madre voleva andarsene dall’Italia, ma qualcosa lo ha trattenuto e ha deciso di restare a casa per elaborare il dolore che sentiva. Nella sua lettera aperta a Chi, Malgioglio non si risparmia di raccontare l’amore con il compagno turco, che non ha mai ufficialmente presentato in televisione. Con lui è convinto che sia vero amore, e anche se non parlano la stessa lingua, comunicano tramite cellulare per tradurre le parole: “Ci capiamo. Quando mi mette la mano sulla nuca, quando andiamo al mercato insieme, sento che è amore. Un amore senza rumore, senza didascalie“, dice.

Cristiano Malgioglio rilascia una dichiarazione particolare a Chi, svelando di aver imparato a baciare quando aveva 28 anni. Ecco cosa scrive: “Avevo 28 anni quando un marinaio mi insegnò a baciare. Io non sapevo nulla, ero impacciato ma mi disse: “Chiudi gli occhi poi lascia fare al cuore“. Fu per lui un colpo di fulmine, ma le cose tra i due non sono continuate: “Da allora ho rincorso quell’amore per mari e città. Un Natale mi chiamò per dirmi che si era sposato e che aveva chiamato suo figlio come me. E io non lo dimentico“.

Una storia di vita romantica, quasi come quella di un film. Cristiano Malgioglio che ha incontrato il suo amore turco tra i tulipani, vanta anche una carriera piena di successi. Ad esempio, è stato lui a scrivere brani per altri cantautori, come Califano e Adriano Celentano. Entrambi si erano accorti del suo talento e lo definivano come una persona diversa dalle altre. In tutti questi anni, però, Malgioglio non ha mai cercato clamore, ma come dichiara a Chi, ha solo voluto provare a lasciare una sua traccia, e ci è riuscito alla grande.