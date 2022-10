Cristiano Malgioglio “Ho problemi agli occhi, vedo doppio”/ “Oculista mi ha sgridato”

Cristiano Malgioglio ha un problema alla vista. A comunicarlo è stato lo stesso cantante, autore musicale e giudice di “Tale e Quale Show” nel corso della puntata di “Domenica In” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 23 ottobre 2022. Entrando nel salotto di Mara Venier con un paio di occhiali scuri indosso, l’artista ha tenuto a precisare subito di avere due problemi: “Il primo – ha spiegato – è che ho delle problematiche agli occhi, ma non ti preoccupare, Mara, passerà. Il secondo è che ho dimenticato di mettere i pantaloni, però sotto la gonna non c’è niente!”.

CRISTIANO MALGIOGLIO, MARA VENIER PREOCCUPATA PER IL SUO PROBLEMA AGLI OCCHI: “COLPA DEL TRUCCO?”

Nonostante la battuta con cui Cristiano Malgioglio ha cercato di deviare il discorso relativo alla sua salute, “zia Mara” si è allarmata e ha domandato ulteriori lumi circa le difficoltà visive del suo ospite, il quale ha affermato di vedere due conduttrici e di vedere anche il pubblico doppio. A quel punto, Mara Venier gli ha chiesto se il suo problema agli occhi potesse essere collegato a un utilizzo eccessivo del trucco a “Tale e Quale Show”. Tra il serio e il faceto, Malgioglio ha replicato: “Infatti ieri mi ha chiamato il mio oculista e mi ha sgridato…”.

