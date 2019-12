Cristiano Malgioglio/ “Ho sfiorato la depressione, ho temuto davvero di ritrovarmi nel tunnel”

Cristiano Malgioglio è pronto a tornare in tv nella puntata speciale di “#CR4 – La Repubblica delle Donne Sotto l’albero“, l’appuntamento delle feste di Piero Chiambretti trasmesso venerdì 27 dicembre 2019 in prima serata su Retequattro. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile e che vedrà Malgioglio rivestire ancora una volta i panni dell’uccello, il simpaticissimo personaggio che, chiuso in gabbia, dispensa commenti sui vari ospiti del talk show. La presenza di Malgioglio è sicuramente uno dei punti di forza del nuovo programma di Chiambretti, ma rappresenta per l’ex concorrente del GF anche la possibilità di mostrarsi come vuole. “Da Chiambretti mi sento libero e mi trasformo da grande stella della musica americana e canto i più famosi successi” ha dichiarato Cristiano che nel programma di Chiambretti ha carta bianca su tutto!

Cristiano Malgioglio: “ho temuto davvero di ritrovarmi nel tunnel”

Nonostante il successo, anche artisti del calibro di Cristiano Malgioglio hanno vissuto momenti di grande difficoltà. A raccontarlo è stato lo stesso paroliere che, dalle pagine del settimanale TvMia, ha rivelato: “ho sfiorato la depressione, ho temuto davvero di ritrovarmi nel tunnel”. Oggi Malgioglio è sereno, appagato e felice, ma ricordando quel momento difficile della sua vita ha sottolineato come la musica sia stata ancora una volta la sua ancora di salvezza. Il cantautore, infatti, ha raccontato come è riuscito ad uscire dalla depressione dedicando alla scrittura di nuove canzoni che gli hanno permesso di trovare nuova energia: “la musica mi ha salvato”. Un esempio è il nuovo singolo “Notte Perfetta”, diventata già una grandissima hit e apprezzata da tantissimi personaggi famosi tra cui la stessa Mina!

Cristiano Malgioglio: “sono innamorato”

Non solo lavoro nella vita di Cristiano Malgioglio che, proprio durante una delle ultime puntate di #CR4 – La Repubblica delle Donne, ha raccontato di essere felicemente innamorato. “Sì, è vero, lo sono e il poco tempo libero lo dedico tutto al mio compagno” ha detto Malgioglio facendo così chiarezza sulla sua vita privata. Chi sarà il fortunato compagno? Non è dato sapere di più, visto che Cristiano da sempre ha preferito mantenere un profilo basso sulla sua vita privata.



