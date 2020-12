Cristiano Malgioglio/ Il twerk di Dayane Mello lo manda in tilt ma nella casa…

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020 ha già preso il posto di Tommaso Zorzi?

Nella casa comanda lui ormai. Cristiano Malgioglio in pochi giorni ha polverizzato il mattatore di questa prima parte del Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi. L’influencer è impegnato a piangere disperato per l’uscita di scena di Francesco Oppini dalla casa forse già questa sera o nel fine settimana e così Malgioglio ha preso il comando della casa. Il paroliere impasta la pizza per i suoi ragazzi, ordina loro di ballare a piedi scalzi animando le serate in casa e infine si è reso protagonista e conduttore dell’intervista nella lavatrice. E’ proprio sulla porta della famosa stanza che passano in rassegna i vip abitanti della casa raccontandosi e rispondendo alle domande, anche piccanti, del nuovo arrivato. Sicuramente Malgioglio ha portato via la noia e la banalità di questi ultimi giorni in cui tutti erano in crisi per via di questo giro di boa in attesa di febbraio, ma cosa succederà quando in casa entreranno altri vipponi?

Cristiano Malgioglio: il twerk di Dayane Mello lo manda in tilt

Cristiano Malgioglio è già la regina indiscussa di questo Grande Fratello Vip 2020 e spesso si ritrova con quello che possiamo definire il suo pupillo, Tommaso Zorzi, pronto a raccontare storie e aneddoti che fanno presto il giro del web ma il momento più divertente della settimana è stato sicuramente quello in cui Dayane Mello ha provato a twerkare su di lui strofinandogli in faccia il c*lo e lui è scappato via urlando quasi come avesse visto un ratto o simili. Cos’altro avrà combinato in settimana e cosa farà questa sera in diretta, la sua prima dopo l’ingresso dei giorni scorsi? Lo scopriremo solo questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA