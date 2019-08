CRISTIANO MALGIOGLIO IN CONCERTO/ Video, fan in delirio per ‘Gelato al cioccolato’

Cristiano Malgioglio si esibisce in Puglia, precisamente in Salento, e manda i fan in delirio cantando Gelato al cioccolato. O almeno così scrive su Instagram: “La gente va in delirio per Gelato al cioccolato. Mi chiedo perché nei Paesi dell’Est è il brano più gettonato. Mi diverto a cantarla, è l’unico brano diverso dal mio repertorio. Se la gente lo richiede, come faccio a non accontentarla?”. Sul popolare social network, il paroliere posta un video registrato durante la sua esibizione. E ringrazia i fan come segue: “Grazie. Pubblico meraviglioso. Ma in quanti eravate? C’era il mondo e io insieme a voi. Puglia stupenda”. I follower lo salutano con affetto: “Sei grande”, “stupendo”, “complimenti. Io c’ero”. Infine c’è chi gli augura buon tour, e chi rimpiange di non esserci potuto andare: “Noi dovevamo essere in prima fila…”. “In che zona della Puglia? Voglio venire a salutarti, dimmelo che arrivo!”.

Cristiano Malgioglio in vacanza (e in tour)

Durante il suo soggiorno pugliese, Cristiano Malgioglio ha unito l’utile (il concerto) al dilettevole (la vacanza). È da qualche giorno che Malgioglio si trova al Sud. Come luogo di relax ha scelto il Tacco d’Italia, dove ha anche trovato “l’amore”. In giro per le masserie, Cristiano si è imbattuto in alcuni simpatici animaletti, tra papere e cavalli, a cui si è subito affezionato. Esilarante la storia su Instagram in cui presenta un bellissimo puledrino e gli chiede di salutare i follower. È un periodo d’oro, per Malgioglio, almeno dal punto di vista lavorativo. Qualche tempo fa, infatti, ha annunciato che presterà la voce a un personaggio di un film spagnolo. Solo uno dei tanti progetti che lo vedranno impegnato da settembre in poi, tra cinema, tv e concerti.





