Carlo Conti tentato dall'ipotesi Cristiano Malgioglio a Sanremo 2026? "Mi canta la canzone nell'orecchio"

Cristiano Malgioglio e Carlo Conti scherzano sui social, ma la gag tra il celebre paroliere e il conduttore del Festival di Sanremo sembra lasciare spazio a grandi sogni e immaginazione senza limiti. I due si sono mostrati sui social in una gag che in rapido tempo ha fatto il giro del web e a tal proposito c’è chi ha iniziato a fantasticare su un possibile approdo in gara al Festival di Sanremo. E la pagina X Cinguetterai ha lanciato la possibilità: Cristiano Malgioglio sta facendo ascoltare la sua nuova hit a Carlo Conti che ha scherzato con il paroliere: “Mi canta nell’orecchio”. I due si ritroveranno da settembre in tv a Tale e quale show, con il cantautore siciliano confermatissimo nella giuria al fianco di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Nino D’Angelo, il dolore segreto: "Soffro di depressione, ecco perchè"/ Dal dramma della povertà al successo

Un incontro che potrebbe però aver spalancato anche suggestioni di gara a Sanremo 2025. Vedremo se ci sarà davvero qualcosa di vero oppure se lo sketch si limiterà alla presenza sui social e niente di più.

Carlo Conti e la gara dei dubbi: dove si svolgerà il Festival di Sanremo 2026?

Mentre il conduttore e direttore artistico ha iniziato a lavorare alla prossima edizione della kermesse, resistono i dubbi sulla gara musicale che tornerà come da tradizione in tv a febbraio. Carlo Conti confermato alla guida, ma non è dato sapersi ancora dove si svolgerà la rassegna musicale che storicamente ha avuto luogo in Riviera.

Rocio Munoz Morales, prime parole dopo rottura con Raoul Bova: "Felice con le mie figlie"/ Stoccate all'ex

Le tensioni tra il comune di Sanremo e la Rai non sono una storia nuova e dunque resta da capire se le frizioni saranno risolvibili o se lo strappo sarà a quel punto inevitabile. Torino è la città cerchiata in rosso in questo momento, mentre piace anche l’ipotesi Viareggio.