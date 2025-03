Cristiano Malgioglio vola in Turchia ma è mistero sul motivo del viaggio

Nelle ultime ore si sta facendo largo un “mistero” attorno alla figura di Cristiano Malgioglio, che sarebbe partito alla volta della Turchia. Il paroliere, che abbiamo visto protagonista lo scorso mese come co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti, Bianca Balti e Nino Frassica, avrebbe colto l’occasione di questa temporanea pausa dalla scena televisiva per volare a Istanbul, ma è giallo sulle reali motivazioni.

A ricostruire l’accaduto è Alberto Dandolo, nella rubrica I buoni, I belli, I cattivi curata sul settimanale Oggi nel nuovo numero in edicola; secondo il giornalista, il celebre cantante sarebbe partito in gran segreto per la capitale turca in compagnia di un amico di origini pugliesi di vecchia data. La prima ipotesi è assolutamente legata alla sfera sentimentale di Malgioglio, che proprio in Turchia ha trovato l’amore; lui stesso avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori di voler raggiungere il fidanzato per trascorrere qualche giorno di riposo assieme a lui.

Cristiano Malgioglio a Istanbul per un ritocco estetico? Spunta l’indiscrezione

Tuttavia, come ricostruisce Alberto Dandolo su Oggi, “di lui nessuna traccia” e il viaggio segreto di Cristiano Malgioglio in terra turca sembra essere diventato un vero e proprio mistero. Si vocifera infatti, riporta il settimanale, che sarebbe un’altra la motivazione di questo soggiorno ad Istanbul: il ricorso ad un refresh estetico.

Gli scorsi mesi il paroliere ha fatto ricorso al glow up per ringiovanire i tratti facciali; ora, invece, “sarebbe ritornato in Turchia per una rinfrescata alla parte alta del volto in vista dei prossimi impegni professionali di primavera“. Infatti, dopo l’esperienza sanremese dello scorso mese, Malgioglio ritornerà presto sul piccolo schermo con nuovi appuntamenti in agenda; uno su tutti il ruolo di giudice al Serale di Amici che, sebbene non sia stato ancora ufficializzato, dovrebbe essere a tutti gli effetti confermato.

