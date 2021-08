Cristiano Malgioglio in un nuovo programma di cucina?/ “Contattato da Paris Hilton”

Cristiano Malgioglio in TV ai fornelli: è questa l’ultima indiscrezione lanciata dal giornalista Francesco Fredella su Liberoquotidiano. Il paroliere, cantante e noto opinionista pare sarà il protagonista di un programma di cucina in onda su un network mondiale. Non ci sono però ancora dettagli sul programma in questione né sul canale su cui andrà in onda questo format la cui messa in onda sarebbe tuttavia prevista per gennaio 2022, quando Cristiano avrà affrontato gli impegni televisivi di questo anno. Malgioglio, infatti, dovrebbe essere uno dei nuovi elementi della giuria di Tale e Quale Show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Intanto, secondo quanto fa sapere la fonte, sembra che Paris Hilton abbia contattato Malgioglio, che sta trascorrendo alcuni giorni in Puglia.

Malgioglio aggredito da un'oca: "Una iena sarebbe stata più docile"/ "Col cavolo..."

Cristiano Malgioglio contattato da Paris Hilton?

“Ci giunge voce che Paris Hilton si sia messa in contatto con Malgioglio, forse per avere le sue ricette?” annuncia Fredella in merito ai contatti con la celebre ereditiera, “Lui non si sbottona e assicura di aprire un caro libro di ricette di sua madre.” Insomma, Malgioglio mantiene il silenzio sulla questione, probabilmente in attesa che tutto si ufficializzi. Intanto, ciò che sappiamo, è che l’ex gieffino è proprio a portare in scena in questo nuovo format una cucina molto salutare, senza fritti e grassi ma basata su verdure di stagione e alimenti sani. Per l’occasione è inoltre pronto a prendere tra le mani il ricettario di sua madre alla quale Cristiano era affezionatissimo.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio/ “Sogno un programma per Raffaella Carrà: un'amica, mi manca”Cristiano Malgioglio giudice a Tale e Quale Show?/ Un perfetto "rimpiazzo" di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA