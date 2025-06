Rosanna Fratello è pronta a uscire con un nuovo singolo dal titolo ‘Profumo di pesca’ scritta dal cantautore Cristiano Malgioglio

Davvero inarrestabile, Cristiano Malgioglio, che sforna canzoni che spera possano diventare delle hit estive, come l’ultima che viene usata come sigla di chiusura per La vita in diretta di Alberto Matano, o come quella che ha appena scritto per una cantante del calibro di Rosanna Fratello dal titolo Profumo di pesca, che sarà disponibile dal 20 giugno.

Con la musica di Antonio e Lorenzo Summa, il singolo della cantante promette di essere moderno e in grado di colpire l’attenzione dei più giovani che sono coloro che fruiscono maggiormente di musica con le varie piattaforme streaming che decretano ormai il successo o l’insuccesso degli artisti.

Cristiano Malgioglio e il brano ‘Profumo di pesca’ scritto per Rosanna Fratello

Come ha dichiarato Rosanna Fratello a proposito della sua collaborazione con il paroliere Cristiano Malgioglio (commosso per Raffaella Carrà): “Puntuale e all’avanguardia. Nel tempo è riuscito a cogliere degli aspetti della mia personalità che altri non sono riusciti a cogliere”. Chi ha avuto modo di ascoltare il brano in anteprima dice che è difficile da toglierselo dalla testa. Che sia pronto a essere il tormentone di quest’estate?

Il cantante, nonché giudice di Tale e Quale Show e di Amici di Maria De Filippi, a proposito della collega a cui ha regalato il brano ha usato solo parole di elogio dicendo che è una icona della musica leggera. Quando i giovani, mesi fa, hanno scoperto ‘Se t’amo t’amo’ la fecero tornare in auge utilizzandola nei video su TikTok.