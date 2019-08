Cristiano Malgioglio incastrato nel gonfiabile/ Video: “Mi si è ficcato il sedere…“

Cristiano Malgioglio si gode la bellezza del Salento e non mancano i colpi di sole. Il cantautore e paroliere è rimasto incastrato goffamente in un gonfiabile a forma di ciambella e ovviamente ha condiviso tutta la scena con i suoi fan che, divertiti, hanno riempito il post di like e commenti. «Questione di colpi di sole… per fortuna é arrivato il mio bagnino in soccorso… mentre la mia collaboratrice, se la ride e solo dopo mi aiuta…», ha scritto su Instagram. Nel filmato si vede Cristiano Malgioglio che gioca con il gonfiabile, poi ci si siede sopra ma qualcosa va storto. L’ex opinionista del Grande Fratello 16 è rimasto incastrato e ha cominciato a urlare spaventato dalla situazione imbarazzante che si era venuta a creare. «Adoro, che morbidezza… Ma cos’è questo, un pallone o un salvagente?», aveva inizialmente dichiarato. «Ah, basta, alzami baby», dice poi, rendendosi conto che non può farcela da solo. «Il sedere mi si è ficcato dentro, come faccio? Vieni, non riesco ad alzarmi. Tommaso, vieni! Franco, vieni e tirami ‘sto coso di qua, non ci riesco. Oh my god…», ha proseguito Cristiano Malgioglio.

CRISTIANO MALGIOGLIO E IL GONFIABILE: “MI SI È FICCATO IL SEDERE…”

Il video di Cristiano Malgioglio ha suscitato l’ilarità di molti, tra cui Francesca Cipriani, che ha commentato con una serie di emoticon divertenti il post su Instagram. Ma altrettanto divertente è il “tour” virtuale che offre ai suoi fan. Folgorato dalla bellezza della struttura che lo ha ospitato durante la sua tappa a Gallipoli, Malgioglio ha mostrato le stanze della sua casa e i giardini della struttura. Ma non sono mancati momenti imbarazzanti. «Guardate che meraviglia ragazzi, io ho appena steso. Mi piace fare la casalinga disperata. Questa è la cucina pazzesca, la mia camera da letto tutta in disordine non ve la faccio vedere», ha detto nelle Instagram Stories. Niente camera da letto e niente selfie in costume da bagno. «Qui c’è la piscina a forma di cuore, dove io faccio il bagno. Ma in costume da bagno non mi vedrete mai, quello è privato». E non è mancato un po’ di patriottismo: «E poi come si mangia in Salento ragazzi… Si mangia bene ovunque in Italia, è tutta bella. Amo molto la mia nazione, l’adoro. Guardate la meraviglia di questo posto, ve lo faccio visitare attraverso questo filmato».





