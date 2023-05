Cristiano Malgioglio “innamorato” di Mattia Zenzola/ “Ha un erotismo pazzesco”

Cristiano Malgioglio estasiato da Mattia Zenzola: le lodi del giudice

Mattia Zenzola, secondo finalista di Amici 2023, ha conquistato l’attenzione e le lodi di Cristiano Malgioglio esibendosi in un flamenco. Il giovane ballerino ha estasiato l’artista che ha dichiarato di preferire lui ad Aaron. Il primo ad elogiare l’alunno è stato Giuseppe Giofrè: “Il modo in cui Mattia riesce a stare in scena oscura sempre gli altri. Devo votare Mattia“.

Ad elogiare l’esibizione di Zenzola si è aggiunto Cristiano Malgioglio: “Aaron sa quello che penso di lui. Questi ragazzi parlano inglese pur non essendo madrelingua. Non so come facciano. Ma vorrei soffermarmi su Mattia che ha un erotismo e una passionalità pazzeschi. In questo flamenco ha messo il fuoco. Per me è un encantador. Forse esagero, adesso ho le vampate. Stiamo assistendo alla nascita di un piccolo Joaquin Cortes, il ballerino di flamenco più grande del mondo“: Sembra che il secondo finalista abbia fatto breccia nel cuore del giudice a livello artistico.

Cristiano Malgioglio giudice ad Amici 2023: le sue parole

Cristiano Malgioglio ha intrapreso per la prima volta l’esperienza come giudice di Amici 2023. Ai microfoni del settimanale Chi, l’artista ha svelato cosa pensa della padrona di casa Maria De Filippi: ““A volte ho un pizzico di soggezione. Mai avuto con nessuno prima ma quando uno è innamorato di una persona ha sempre questa piccola forma di timidezza”.

E ancora: “Comunque, pensi che alla prima puntata- e io non lo chiedo mai – le ho chiesto “Maria, sto andando bene? Maria, ti piaccio?”. Volevo che lei fosse contenta di me, così adesso posso anche andare in pensione.” L’artista svela: “Erano anni che desideravo stare qui, proprio qui, con Maria De Filippi, sì! Prima di tutto perchè è la migliore, e ormai lo sappiamo tutti. Ma poi mi piace, mi entra nel sangue. Lei ha un modo di condurre unico”.

