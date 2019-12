Cristiano Malgioglio/ “Io? Uccello innamorato di una passera” (#CR4 Chiambretti)

Cristiano Malgioglio è ritornato alla corte di CR4 – La Repubblica delle Donne in seguito ad un appuntamento mancato, per via dell’incarico da giurato di All Together Now. Ritornato in studio, zia Malgy ha vissuto qualche attimo di tensione con il padrone di casa per via delle continue domande di Piero Chiambretti su alcuni dettagli del suo outfit. “Ma a lei cosa cacchio gliene frega di sapere quanto costa la mia giacca?”, ha detto. Una risposta piccata che si allontana di molto rispetto a quanto detto all’inizio dell’appuntamento, quando Malgioglio, ritornato in veste di ‘uccello’ e rinchiuso nella gabbia dorata con la socia Iva Zanicchi, ha strappato non pochi sorrisi. “Mi sono innamorato di una passera”, ha detto sorridendo e scatenando altrettante risate fra gli ospiti presenti. L’abbigliamento di Malgioglio è ritornato poi a galla durante lo spazio Vita da social, dove è stata mostrata una clip che il paroliere italiano ha condiviso con i fan alcuni giorni prima della messa in onda. Zia Malgy prova uno stivale rosso fuoco che avrebbe dovuto coprire l’intera gamba, ma nell’impossibilità di indossare del tutto la scarpa, si è ritrovato a zoppicare. Il commento a caldo è degno di lode: “Stavo guardando delle scarpe, sono entrato in questo negozio e poi ho scoperto che era un negozio porno. Sono scappato via”.

Cristiano Malgioglio, CR4 – La Repubblica delle Donne: Notte perfetta è un successo

Notte Perfetta è già un successone e non solo per i fan italiani di Cristiano Malgioglio, oggi ospite a CR4 – La Repubblica delle Donne, ma anche per il suo fandom sparso in giro per il mondo. “E anche a Cuba e dintorni è scoppiata la mania Notte Perfetta. Fantastico! Un beso”, scrive il cantautore sui social, mostrandosi danzerino e con abito super colorato mentre accenna qualche movimento di danza e tenta un playback sulle sue stesse parole. Clicca qui per guardare il video di Cristiano Malgioglio. Zia Malgy ha fatto la sua esibizione anche durante la scorsa puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne, riuscendo a coinvolgere nel ballo persino Alfonso Signorini e Antonella Elia. Impossibile non notare lo stivaletto con il tacco, la calzamaglia e il rossetto dal colore identico a quello utilizzato per il videoclip ufficiale. I fan però si chiedono se il paroliere sarà ancora senza voce nella puntata di CR4 di questa sera. In uno degli ultimi video, ci svela infatti di essere rauco, mentre illustra la sua abbondante colazione di inizio settimana: yogurt, pane integrale, papaya messicana, miele africano, caco di Hong Kong e il suo immancabile caffè turco.

Notte perfetta





© RIPRODUZIONE RISERVATA