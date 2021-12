Cristiano Malgioglio/ La svolta dopo l’incontro con Dori Ghezzi e Fabrizio de Andrè

C’è anche il mitico Cristiano Malgioglio tra gli ospiti de L’Anno che verrà. Il cantante è reduce da un anno ricco di soddisfazioni, con il successo ottenuto come giudice a Tale e Quale Show e con la ripresa degli spettacoli che lo hanno visto, anche recentemente, protagonista sul palco. Il cantautore impreziosisce il parterre di ospiti della serata evento in diretta da Terni, dove delizierà il pubblico con alcuni dei suoi brani più rappresentativi. C’è chi auspica di rivederlo all’opera in Jerusalema, il famoso brano della “speranza” diventato simbolo di numerose challenge durante la pandemia.

Cristiano Malgioglio, nel suo piccolo, ha sempre offerto la sua spensieratezza e il suo talento per portare una fresca ventata di allegria in ogni programma in cui è stato ospite. E così farà anche questa sera. In un’intervista piuttosto recente, rilasciata a Repubblica, il cantante si era detto entusiasta di essere diventato in qualche modo un riferimento televisivo per grandi e piccini.

Cristiano Malgioglio: “Mi emoziono quando mi chiedono un selfie”

“I bambini mi vedono come un puffo ma mi emoziono perché quando vado a comprare le pesche i pomodori le signore vengono da me a farsi un selfie, succede ovunque”, ha raccontato orgoglioso. Forse non tutti sanno che dietro l’immagine colorata di Malgioglio c’è un mondo che non vediamo in televisione. Il cantautore, oltre ad essere una persona di cultura e di spiccata sensibilità, è stato anche autore di grandi canzoni, come Testarda io (La mia solitudine) e L’importante è finire. Non ha mai fatto mistero, inoltre, di aver svoltato nella sua vita quando ha incontrato Dori Ghezzi e Fabrizio de Andrè, di cui era un grande amico e ammiratore.

