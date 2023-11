Cristiano Malgioglio, l’appello ad Elettra Lamborghini in favore di Ginevra/ “E’ triste per due sorelle…”

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio giudice “di pace”: le parole su Elettra Lamborghini

Cristiano Malgioglio, nel corso della sua longeva esperienza a Tale e Quale Show nelle vesti di giurato, ci ha abituato a commenti sicuramente bizzarri ma anche piuttosto calzanti e pungenti. Nell’ultima puntata del talent, commentando l’esibizione di Ginevra Lamborghini – stando a quanto riporta Biccy – ha deciso di andare oltre l’esibizione dell’ex volto del GF Vip per lanciare un vero e proprio appello alla sorella, Elettra.

Cristiano Malgioglio: "Maria De Filippi ci sta guardando, non mi credete?"/ Siparietto a Tale e Quale Show

“Mi dispiace dire questa cosa, ma vedere due sorelle che non si parlano è brutto. Vorrei chiedere a Elettra se fa un videomessaggio per la settimana prossima perchè è bello vedere due sorelle che si vogliono bene”. Queste le parole di Cristiano Malgioglio – riportate dal portale – proferite dopo l’esibizione di Ginevra Lamborghini nel tentativo di porre fine alle ruggini che attualmente sembrano limitare il rapporto tra la concorrente e sua sorella Elettra.

Ginevra Lamborghini è Malika Ayane a Tale e quale show 2023/ Altra grande trasformazione in arrivo

Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra: nuovi segnali di pace

Cristiano Malgioglio, sempre a Tale e Quale Show dopo l’esibizione di Ginevra Lamborghini, ha aggiunto: “Sarebbe stupendo; Elettra è una ragazza molto divertente, noi ci conosciamo. E’ molto sentimentale, vedere due sorelle che non si parlano è molto triste”. Un vero e proprio appello quello del cantautore indirizzato ad Elettra Lamborghini; chissà che l’occasione del talent e le affermazioni del paroliere non convincano la cantante a fare un passo verso la sorella Ginevra.

Già nel corso dell’esperienza al GF Vip si era accennato alle ruggini vigenti tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra. Le ultime dichiarazioni dell’attuale concorrente di Tale e Quale Show – riportate da Biccy – avevano comunque lasciato aperto uno spiraglio alle possibilità di una riappacificazione. “Come vanno le cose? Meglio rispetto a prima… Ovviamente sono piccoli passi, ma a me va bene e sono già contenta così”. La cantante aveva poi aggiunto: “Io per le ci sono e le voglio portare rispetto; non sarò invadente, ma proverò a ricucire lasciandole però i suoi spazi…”.

Cristiano Malgioglio accusa Mahmood: "Scopiazza le idee altrui"/ "Di fronte a queste cadute di stile..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA