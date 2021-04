Cristiano Malgioglio/ L’appello del fidanzato turco “Ti aspetto”, lui “Vorrei…”

Il pubblico lo ama per l’allegria che porta, per il suo modo unico, il suo accento, il suo modo di porsi sul piccolo schermo, ma il personaggio che Cristiano Malgioglio porta in Tv è solo una piccola parte di ciò che lui è. Non sono pochi, d’altronde, i racconti difficili legati alla vita personale del paroliere, dalla morte della madre fino alla malattia che si è ritrovato a combattere: il melanoma.

Cristiano Malgioglio/ "Ho sconfitto un melanoma senza chemio, oggi sono innamorato"

Una battaglia vinta senza l’aiuto della chemio, come lui ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a Mara Venier. Ma è proprio nel salotto dell’amica Mara che Cristiano è tornato a parlare del suo attuale fidanzato, un uomo turco di cui però non si conosce il nome e, dunque, l’identità. A Domenica In ha però voluto fargli una sorpresa, ricordandogli che lo attende in Turchia.

“Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto”, ha scritto l’uomo a Cristiano Malgioglio che si è lasciato andare ad un fiume di lacrime. Il paroliere, d’altronde, ha ricordato il loro primo incontro come un momento magico, nato semplicemente da un sorriso. Oggi questo amore dura da un anno e mezzo circa. In un post recentemente pubblicato su Instagram, Cristiano sembra proprio rispondere all’appello del fidanzato, manifestando il suo malessere: “Ogni mattina appena sveglio, penso di prendere il primo aereo, per andare un po’ di giorni all’estero per incontrare i miei amici lontani, ma soprattutto, per allontanare la malinconia di cui tutti noi stiamo attraversando. Quanto tempo ci vorrà ancora per uscire da questo delirio?”

