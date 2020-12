Cristiano Malgioglio “Lascio il Grande Fratello Vip!”/ Poi sbrocca con Giulia Salemi

Cristiano Malgioglio è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 o, almeno, lo era ieri sera quando, dopo la diretta, è successo di tutto. Il paroliere ha avuto modo di discutere/chiarire con Elisabetta Gregoraci ma anche con Giulia Salemi con la quale sembra ormai essere arrivato al punto di non ritorno. Ancora una volta a far infuriare tutti sono state le nomination e ieri sera Cristiano Malgioglio ci è finito nuovamente e a fine puntata, parlando con Stefania Orlando e Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip, non ha fatto mistero di esserci rimasto male perché non si sente amato da parte dei ragazzi della casa. A quanto pare, però, il punto dolente è proprio Giulia Salemi. La bella concorrente aveva già lasciato intendere che il suo nome fosse quello di Malgioglio ma lui si è detto colto di sorpresa: “Basta, me ne vado…Non mi interessa più nulla” ha sbottato il paroliere.

Cristiano Malgioglio “Lascio il Grande Fratello Vip!”

Ovviamente la Orlando e Urtis lo hanno fermato e lo hanno spinto a pensarci e dormirci su per cercare di calmarsi un po’ ma a quel punto Cristiano Malgioglio è andato all’attacco di Giulia Salemi asserendo di credere che si sarebbe dovuta scusare per la litigata e non solo non lo ha fatto, ma alla fine ha deciso anche di nominarlo. Stefania Orlando è convinta che l’influencer si scuserà presto ma il paroliere non vuole più sentire parlare di lei: “Adesso non mi interessa più…Cosa mi interessa della Salemi? Sono stato là e ho difeso una mia amica… Non devo insegnare l’educazione a Giulia”. Siamo sicuri che la sfuriata di Malgioglio si placherà oggi pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA