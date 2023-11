Cristiano Malgioglio: “Maria De Filippi ci sta guardando, non mi credete?”/ Siparietto a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio e l’annuncio su Maria De Filippi

A qualsiasi programma venga chiamato a partecipare, Cristiano Malgioglio riesce sempre a lasciare impressa la sua firma. Sagacia, irriverenza e professionalità sono i suoi tratti distintivi; capace di coniugare simpatia sopra le righe e un’ampia cultura non solo musicale. Anche quest’anno si trova a vivere l’esperienza al banco dei giudici di Tale e Quale Show e proprio nell’ultimo appuntamento si è reso protagonista di un goliardico siparietto con protagonista “indiretta” Maria De Filippi.

Maria De Filippi asfalta Aurora Tropea a Uomini e Donne/ "Ti è chiaro che non ti ho chiesto di lasciare..."

Oltre alle peculiarità caratteriali di Cristiano Malgioglio, nell’ultima stagione televisiva abbiamo anche appurato la grande stima per una vera e propria icona del piccolo schermo: Maria De Filippi. Prima come ospite del pomeridiano e poi come giudice del serale di Amici, il cantautore non ha mai perso occasione per elogiare la conduttrice lasciandosi andare a dichiarazioni che hanno spesso e volentieri mandato in delirio i social. Nell’ultimo appuntamento con Tale e Quale Show, l’artista non ha fatto altro che confermare la sua viscerale venerazione nei confronti di Maria De Filippi.

Cristiano Malgioglio accusa Mahmood: "Scopiazza le idee altrui"/ "Di fronte a queste cadute di stile..."

Cristiano Malgioglio e lo scambio di messaggi con Maria De Filippi durante Tale e Quale Show

Come riportato da Biccy, Cristiano Malgioglio – nel corso della puntata di Tale e Quale Show – ha interrotto Carlo Conti per annunciare: “Mi ha appena scritto Maria, ci sta seguendo e ti saluta, parlo di chi sai tu Carlo…”. Queste le parole della scorsa settimana in riferimento ad uno scambio di messaggi in diretta con Maria De Filippi. A quanto pare, il siparietto si è ripetuto anche nel corso dell’ultima puntata del talent.

“Carlo anche stasera c’è un messaggio di una nostra grande amica, Maria. Si lei, alla quale io mando un bacio fortissimo, ti voglio bene”. Queste le parole di Cristiano Malgioglio che anche nell’ultimo appuntamento con Tale e Quale Show ha confermato di essere in contatto con Maria De Filippi. Da qui ne è nato un simpatico siparietto con Loretta Goggi che ha messo simpaticamente in discussione la veridicità dei fatti: “Si, veramente ci sta guardando Maria adesso; volete vedere il mio telefono?”. E’ così intervenuto Carlo Conti che ha confermato: “Si certo che è lei, ci sta seguendo”.

Malgioglio: "Il mio fidanzato turco? Comunichiamo con le carezze"/ "De Filippi? Per lei direi no a Almodovar"

© RIPRODUZIONE RISERVATA