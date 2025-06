Cristiano Malgioglio si sposa con Onur: matrimonio finto? Roberto Alessio: “No, era con lui a Sanremo”

Nei mesi scorsi il gossip si acceso grazie ad uno scoop bomba: Cristiano Malgioglio si sposa con il suo fidanzato Onur, giovane di origine turca con cui ha una relazione ormai da diversi anni. Del modello mediorientale, tuttavia, non si sa nulla, niente foto, paparazzate, scatti rubati o tantomeno dichiarazioni tanto che in molti hanno iniziato ad ipotizzare che forse non esista proprio, che sia una suggestione come ai tempi del famoso Mark Caltagirone di Pamela Prati. Ed invece a rivelare con certezza che Onur esiste ed è innamorato del cantautore siciliano ci ha pensato Roberto Alessi.

Il direttore di Novella 2000 tra le pagine di Mow Meg ha rivelato non solo che Onur esiste ma anche che lo conosce. Del resto, Roberto Alessi conosce molto bene e da oltre trent’anni Cristiano Malgioglio da quando il cantautore siciliano era appena trasferito da Genova a Milano e di lui conosce benissimo la vita privata. Il direttore ha svelato un retroscena su Onur, fidanzato e futuro marito di Cristiano Malgioglio. Ha raccontato che il fascinoso 40enne è venuto anche al Festival di Sanremo quando Cristiano ha presentato una serata insieme Carlo Conti e Bianca Balti, è andato a trovarlo in sala e con lui erano presenti anche i suoi genitori.

Roberto Alessi vuota il sacco su Cristiano Malgioglio: “Conosco tutta la sua vita privata”

Onur è il futuro marito di Cristiano Malgioglio, i due si sposeranno a breve e testimone di nozze sarà Alessandro Celentano. Nella vita privata del cantautore siciliano però i flirt e le relazioni non sono mancati e Roberto Alessi, suo amico di lunga data si è divertito a raccontarle su Mow Mag, da Alejandro, un giovane marinaio portoghese, a Phil un americano conosciuto a La Spezia, passando per il batterista brasiliano Wando. Il suo primo amore, però, è stato un serio ed austero carabiniere ed adesso nel cuore di Malgioglio c’è solo Onur colui per amore del quale è anche disposto a sposarsi.