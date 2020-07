Cristiano Malgioglio: “mi amo così come sono”/ “Mangio frutta, ma le banane…”

Cristiano Malgioglio mostra il fisico al mare e lancia un messaggio sull’importanza di amare se stessi. Contrariamente ad altri vip che mostrano addominali e muscoli scolpiti, il paroliere sceglie di mostrarsi così come’è ha fatto pochi giorni fa Simona Ventura. Sereno e rilassato, Malgioglio si gode le prime giornate al mare. Per la prova costume ha scelto un pantaloncino largo, color fucsia completando il look con una bandana e gli occhiali da sole. “Non ho la famosa tartaruga,

perchè me ne può fregare di meno, mi annoia la palestra, a questa preferisco lunghe passeggiate. Mi amo così come sono e direi tantissimo. Il mare mi rilassa in compagnia e da solo”, scrive su Instagra.

CRISTIANO MALGIOGLIO, APPELLO PER I FANS: “OFFRITEMI FRUTTA, MA NON BANANE”

Sarà un’estate diversa e particolare quella appena iniziata anche per Cristiano Malgioglio che, tuttavia, è pronto a godersi il sole, il mare e l’affetto dei fans che incontrerà in spiaggia. Consapevole di essere molto amato dal pubblico, il paroliere lancia un appello a tutte le persone che potrebbero incontrarlo nei prossimi mesi. Tra le tante cose che potete offrirgli c’è sicuramente la frutta che Malgioglio adora. Attenti, però, perchè c’è un frutto che a Cristiano non piace. “Sono un divoratore di frutta. Così se avete modo di incontrarmi sapete cosa offrirmi pero’ niente banane. Non ci crederete, ma sappiate che non le ho mai amate. Un abbraccio a voi tutti amici più che meravigliosi”, fa sapere attraverso Instagram.





