Cristiano Malgioglio/ “Mi casa es tu casa, una dedica speciale a Raffaella Carrà”

Mi casa es tu casa debutta con “Mi casa es tu casa” su Rai2

Cristiano Malgioglio è pronto per il debutto di “Mi casa es tu casa“, il programma di intervista in partenza da mercoledì 7 dicembre in prima serata su Rai2. Cinque imperdibili puntate che vedranno il cantautore calarsi nei panni di conduttore ospitando in una coloratissima casa personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Un’atmosfera divertente e in stile Almodovar quella che la zia Malgy ha voluto ricreare nel suo programma. Un debutto che lo emoziona come ha raccontato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “parto prima un po’ a sorpresa, ma sono contento. A febbraio avrei avuto più tempo per fare promozione, ma una volta che si decide di cominciare, meglio che l’attesa sia breve”.

Per il suo ritorno in tv nelle vesti di conduttore, Malgioglio è stato anche promesso visto che il programma da Rai2 è passato nel prime time di Rai2: “non cambia niente, perché penso di avere fatto un programma meraviglioso, dove si ride e ci si diverte. L’unico rammarico è che doveva esserci Anastacia, ma non era stata bene e aveva sospeso tutti gli impegni. Magari ci sarà un suo video, speriamo”.

Cristiano Malgioglio: “Mi casa es tu casa? Ispirata al mondo di Almodóvar”

C’è grande attesa per “Mi casa es tu casa”, il nuovo programma di Cristiano Malgioglio che non è riuscito a registrarlo nella sua casa di Milano. “Il mio appartamento a Milano non si prestava. Si tratta di una casa presa in affitto vicino Roma, immensa, stupenda, ma avrei paura a vivere da solo in un posto così grande. Ci sono molte foto di me con vari personaggi che amo, come Lady Gaga, Barbra Streisand, Sophia Loren e Cher” – ha raccontato il paroliere che ha rivelato – “ci sarà molta allegria. Io cucinerò, ma molti si sono rifiutati di mangiare i miei piatti perché avevano paura che li avvelenassi. Ho fatto una pasta con i fagioli e l’ospite quasi mi buttava la pentola addosso”. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Sam Ryder, arrivato secondo allo scorso Eurovision Song Contest e Heather Parisi.

Parlando proprio di Sam Ryder, Malgioglio ha raccontato: “gli ho anche preparato la parmigiana che gli avevo promesso, ma l’ho divorata più io che lui. È stato un incontro molto bello. Alla fine si è voluto portare via le mie scarpe e sono rimasto scalzo. Sempre nella prima puntata ci sarà anche Heather Parisi come non l’avete mai vista: le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo, ci siamo messi a piangere tutti e tre”. Infine immancabile l’omaggio alla sua grande amica Raffaella Carrà con un brano dal titolo Raffaella: “con tre ragazzi spagnoli, i Varry Brava, canto un brano che si chiama “Raffaella”: è il mio omaggio alla Carrà. Un pezzo di facile presa. Potente”.











