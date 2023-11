Cristiano Malgioglio: “Mi é tornata la voglia di…” / Confessione choc del primo giudice di Amici 23

Amici 23, Cristiano Malgioglio si racconta a Da noi…a ruota libera

É un Cristiano Malgioglio senza filtri, il protagonista a Da noi…a ruota libera, format condotto da Francesca Fialdini, prima dell’evento al serale di Amici 23. Il preannunciato primo giudice al serale del talent show in corso di Maria De Filippi, Amici 23, si racconta in una nuova puntata di Da noi… A ruota libera, condotto sulle reti Rai da Francesca Fialdini e, incalzato dalle domande della bionda timoniera, l’intervistato si lascia andare ad una confessione inaspettata. Ossia la voglia di tornare alla musica attraverso la scrittura creativa. Questo, complice la sua re-entry nelle hit parade con il successo nella music farm italiana di ‘Ancora Ancora Ancora‘, un brano cult scritto dal paroliere siciliano 45 anni fa per Mina. La stessa canzone, nei giorni nostri, torna in cima alle classifiche grazie al remix di Mark Ronson, arrangiatore di tante star internazionali.

Il progetto di Cristiano Malgioglio

«Uno dei più grandi brand al mondo mi chiese il permesso di usarla per fare una campagna pubblicitaria -fa sapere Cristiano Malgioglio, parla di quindi della sua urgenza di tornare a scrivere, prima del debutto ad Amici 23-. E riascoltarla mi ha emozionato, non tanto per il brano o la musica, ma per la voce di Mina, la più grande voce bianca di sempre». E non a caso, inaspettatamente per il fandom nel web, il paroliere fa sapere: «Mi è venuta voglia di tornare a scrivere. Ho chiesto a Carla Bruni di interpretare ‘Cocktail d’Amore’, lei sarebbe l’interprete ideale, ho bisogno di una voce calda che sappia raccontare la meravigliosa armonia di questo pezzo».

Insomma, Cristiano Malgioglio si dice prossimo al ritorno in musica come scrittore, e chissà che il paroliere non possa stringere una collaborazione musicale con uno dei talenti cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. Tra quest’ultimi, Holden segna il record per il miglior debutto su Spotify Italia, nella storia di Amici ..

