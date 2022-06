Cristiano Malgioglio/ “Mina mi ha cambiato la vita. Sull’Eurovision…”

Dai grandi successi alla carriera da volto televisivo, Cristiano Malgioglio si è confessato senza filtri a Oggi è un altro giorno. Il celebre paroliere ha esordito parlando del grande sodalizio con Mina: “Ho avuto la fortuna di incontrarla. Da Mina in poi ho fatto una carriera straordinaria. Ho sempre preferito lavorare con le donne, perché ho sempre scritto al femminile. Poi quando ho incontrato Califano, ho avuto la fortuna di lavorare anche per lui. Abbiamo fatto qualche canzone insieme. Poi ci sono anche riuscito con Celentano e Roberto Carlos”.

Cristiano Malgioglio ha rifiutato di lavorare con Julio Iglesias, rivelando di essere arrivato in ritardo di dieci minuti all’incontro con Mina: “Lei mi disse di arrivare sempre dieci minuti prima se volevo fare quel lavoro. Da quel momento in poi sono sempre arrivato in anticipo di dieci minuti”.

CRISTIANO MALGIOGLIO SULLA BUFERA EUROVISION

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Cristiano Malgioglio è tornato sulla querelle con la cantante Chantal, che ha rappresentato la Spagna all’Eurovision: “Io non avevo niente di scritto, in quel momento ho detto quelle cose. Io amo molto Jennifer Lopez, è la donna più completa che abbiamo. Io volevo dire che quella canzone era uno scarto, ma senza offesa. Quando l’ho vista ballare, mi è venuta la parola discount. E si sono arrabbiati, ma non volevo offenderla”. Cristiano Malgioglio ha già chiesto scusa, le ha mandato delle grandi rose rosse costate 350 euro: “Lei è meravigliosa, spero di incontrarla molto presto. In Spagna sono diventato più celebre di Laura Pausini (ride, ndr). Io sono sempre diretto, ho sempre vissuto con la musica”. Poi un ricordo di Liza Minnelli: “Ci siamo visti più di una volta. Il suo sogno era quello di cantare con Mina”. Cristiano Malgioglio poi sul rapporto con Amanda Lear: “Non so se siamo amici. Ci amiamo… Lei è molto arrabbiata con me. Io ho lavorato molto con lei, abbiamo fatto delle canzoni insieme, mi hanno anche proposto un programma con lei”.

