Cristiano Malgioglio/ “Noi gay destinati a restare soli”: polemica con Tommaso Zorzi?

Cristiano Malgioglio polemica al Grande Fratello Vip 2020 per alcune frasi dette a Tommaso Zorzi sull’amore tra due omosessuali: c’è davvero da stupirsi? Si sa basta davvero poco al popolo del web e dei social per gridare allo scandalo e/o polemica per delle frasi pronunciate da un personaggio vip. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone sono delle frasi pronunciate dal cantautore all’interno della casa durante un momento di confronto con Tommaso Zorzi. Malgioglio e l’influencer si sono ritrovati su una poltrona a parlare d’amore e in particolare delle sensazioni vissute da Zorzi che nella casa si è molto avvicinato a Francesco Oppini. Un’amicizia che in realtà sarebbe sfociata in qualcosa di più per l’influencer che ha confessato a Malgigoglio di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Una storia impossibile visto che Oppini è dichiaratamente eterosessuale e proprio in questo frangente Malgioglio si è lasciato andare ad una confessione sulla natura dell’amore omosessuale.

Cristiano Malgioglio al GF VIP parla di amore gay

Sicuramente un consiglio nato dalla lunga esperienza di Cristiano Malgioglio che a Tommaso Zorzi ha detto: “purtroppo, amore, ricordati che noi siamo sempre destinati a restare soli. Tu t’innamori, t’innamori…Perché non vanno mai d’accordo le vere coppie, quelle tra uomo e donna, figurati noi. Purtroppo è così, non c’è niente. E’ un segno, purtroppo è un segno… “. Naturalmente le sue parole sono state fraintese e lette in una chiave sbagliata al punto che lo stesso account Instagram ufficiale di Tommaso Zorzi ha lanciato un post scrivendo: “dire ad un ragazzo di 25 anni che rimarrà solo a vita, sottointendendo che l’amore omosessuale sia solo passionale e non reale, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Spiace per Malgioglio, ma Tommaso ha la fortuna di essere nato nel 1995 in un mondo decisamente più evoluto rispetto a quello che lui sta raccontando”. Per la serie: ogni occasione è buona per attirare like e followers!



