Cristiano Malgioglio, nuova hit estiva/ Il singolo “Sucu sucu” infiammerà l’estate

Cristiano Malgioglio: il nuovo singolo “Sucu sucu” in uscita il 17 giugno

Cristiano Malgioglio è pronto a far ballare tutti nel corso della prossima estate 2022 con un nuovo singolo davvero scoppiettante. Il 17 giugno, infatti, verrà pubblicata la nuova hit dell’apprezzato artista che già dal titolo, promette davvero bene. Cristiano Malgioglio ha inciso Sucu sucu per accompagnare la nuova estate italiana.

Come riportato da TG Com24, la nuova hit estiva dell’artista italiano s’ispira a un grande successo del passato, poco conosciuto nel vecchio continente. Lo stesso artista ha raccontato: “Ho rispolverato un brano che nessuno conosce in Europa“. Si tratta di un brano omonimo di Tarateno Rojas, già rimaneggiato da diversi artisti. La canzone estiva, in passato, ha avuto grande successo, soprattutto negli anni sessanta, in Sud America.

Cristiano Malgioglio, il 17 giugno, lancerà una nuova hit estiva e con Sucu Sucu, il cantante ha intenzione di far ballare tutta l’Italia. La star della musica ha descritto il tormentone estivo come: “Un frullato di frutta“. Lui ha utilizzato un altro paragone per far pregustare ai fan la sua hit Sucu sucu, ancora non pubblicata: “Quando si ascolta è come mangiare una fetta di anguria fresca in una calda notte d’estate“, come riportato da TG Com24.

Cristiano Malgioglio punta sulla nuova hit Sucu sucu per dominare le classifiche italiane dell’estate 2022. Il cantante, negli ultimi anni, ha già abituato gli ascoltatori del bel paese a grandi successi, molto orecchiabili. Infatti, Cristiano Malgioglio ha fatto segnare dei grandi indici di ascolto e apprezzamento con diverse hit. Da “Mi sono innamorato ma di tuo marito” a “Danzando“, anche “Notte Perfetta“, “Dolce Amaro“, interpretata con Barbara D’urso e “Tutti me miran” hanno rallegrato le ultime estati degli italiani. Per il videoclip della hit Sucu sucu, in uscita il 17 giugno, Cristiano Malgioglio ballerà con diversi ragazzi, ispirandosi a Pedro Almodovar e dovrebbe cantare nudo sotto la doccia.

