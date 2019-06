Cristiano Malgioglio/ Nuovo attacco a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio e intanto tifa per Martina…

Cristiano Malgioglio VS Francesca De Andrè e Gennaro Lillio

Cristiano Malgioglio anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello 2019 è un fiume in piena. l’opinionista, in vista della finalissima di questa sera, ha espresso più volte la sua opinione sul suo profilo ufficiale di Instagram, parlando proprio di Francesca De Andrè e il suo rapporto molto “difficile” con le regole. Successivamente il paroliere siciliano ha dichiarato di fare il tifo per Martina Nasoni, la “ragazza dal cuore di latta” di Irama. In queste ore, il cantante di “Sbucciami” ha detto nuovamente il suo punto di vista anche su Gennaro Lillio, che sta flirtando ufficialmente con la nipote di Faber. “Grande giocatore furbo e astuto. – esordisce Malgioglio parlando del modello partenopeo – Gioca le sue carte per vincere il Grande Fratello. Lui ha capito tutto… ma anche il pubblico da casa”. Secondo Malgy proprio Gennarino si sarebbe lasciato umiliare: “incassa fa la vittima e poi… il trofeo ahimè’ se continua così può solo sognarlo”. Poi il nuovo incoraggiamento per Martina: “Bella e fresca come una rosa…”. Ma spazio anche per gli altri concorrenti: “Avanti gli altri ragazzi dentro la casa…”.

Martina Nasoni la preferita di Cristiano Malgioglio per la vittoria finale…

Sul web, le parole di Cristiano Malgioglio contro Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, sono state accolte di buon grado. Ecco cosa scrive un utente a tal proposito: “Sei un Grande uomo, una persona che dice la verità e non si fa comprare. Grazie Cri, noi tutti sappiamo la verità anche della bestemmia. Mi auguro che il vincitore sia fra Martina, Enrico e Gianmarco, 3 bravi ragazzi educati semplici e civili”. A questo punto, se fino a pochi giorni fa la vittoria finale era quasi certamente nelle mani di Gennaro, dopo il suo avvicinamento a Francesca, avrebbe perso totalmente la possibilità di vincere questa 16esima edizione del Grande Fratello 2019. La pensate anche voi con il buon Cristiano? Questa sera, in attesa di scoprire anche con quale look ci delizierà, siamo sicuri che l’opinionista dirà la sua anche a Gennaro, totalmente all’oscuro sull’attuale pensiero del paroliere siciliano.

