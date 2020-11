Cristiano Malgioglio nuovo concorrente del GF Vip 2020/ Oggi il ritorno in casa?

Cristiano Malgioglio nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Secondo un’indiscrezione riportata da Tv Blog, il grande ritorno di Malgioglio nella casa di Cinecittà è alle porte. Stando a quello che si legge su Tv Blog, infatti, Malgioglio dovrebbe varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà questa sera. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo. A frenare l’entusiasmo dei fans è lo stesso Malgioglio che, su Instagram, ha scritto: “Stasera non apriro’ la porta del Grande Fratello. Come quando e perchè lo saprete in questi giorni. Pertanto, un abbraccio enorme a voi tutti, per l’affetto che ricambio immensamente. Vi amo”. Sulla foto, poi, aggiunge: “Non si sa se aprirò la porta del Grande Fratello”. Quale sarà, dunque, la verità? Malgioglio entrerà o meno nella casa del Grande Fratello Vip?



CRISTIANO MALGIOGLIO, GRANDE ATTESA PER IL RITORNO AL GF VIP

Il ritorno di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip è attesissimo dal pubblico del reality. L’ingresso nella casa del parliere servirà a creare nuove dinamiche considerando l’allungamento del reality che andrà in onda fino a febbraio. Secondo quanto fa sapere Tv Blog, l’avventura bis di Malgioglio nel bunker di Cinecittà dovrebbe cominciare questa sera, ma il condizione è d’obbligo per il post pubblicato sulla pagina Instagram di Malgioglio che vedete qui in alto. In ogni caso, non ci sarebbero più dubbi sull’imminente ingresso nella casa dell’artista. A dicembre, poi, dovrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà altri cinque concorrenti. Sui social, nel frattempo, i fans hanno già fatto partire il countdown per il ritorno di Cristiano, assoluto protagonista della seconda edizione del reality, quella in cui nacque l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

