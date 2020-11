Cristiano Malgioglio nuovo concorrente del GF Vip 2020?/ Signorini: “Accetterà….”

Cristiano Malgioglio verso il ritorno al Grande Fratello Vip 2020 come concorrente? Il nome del paroliere, indiscusso protagonista della seconda edizione, potrebbe varcare nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà non come ospite speciale, ma come concorrente per ripetere l’esperienza già vissuta nel 2017. Con la squalifica di Stefano Bettarini, oltre a Selvaggia Roma che dovrebbe cominciare la sua avventura nelle prossime puntate, in casa, dovrebbero arrivare altri concorrenti e uno di questi potrebbe essere proprio Cristiano Malgioglio che, con la sua energia e allegria potrebbe essere il nome giusto per animare la casa e creare nuove dinamiche. Non è la prima volta che il nome di Malgioglio viene accostato al reality show di Alfonso Signorini, ma ora, ad alimentare le speranze dei fans del paroliere è proprio il direttore del settimanale Chi.

Dopo rumors e indiscrezioni varie, l’avventura bis di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip come concorrente potrebbe diventare presto realtà. “Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi“, ha dichiarato Alfonso Signorini durante Casa Chi, il format disponibile sui profili Instagram e Facebook @chimagazine.it come fa sapere Gabriele Parpiglia attraverso il portale Giornalettismo. Stando alle parole rilasciate dal conduttore del reality, mancherebbero solo pochi dettagli al ritorno del paroliere nel bunker di Cinecittà: “Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo”, ha concluso Signorini e i fans del reality incrociano le dita affinchè il tutto diventi realtà.



