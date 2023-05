Cristiano Malgioglio nuovo giudice di Tu Si Que Vales?/ L’indiscrezione dopo Amici 22

Cristiano Malgioglio, i rumor sulla volontà di Maria De Filippi di portarlo a Tu Si Que Vales

Ha scritto e cantato canzoni impresse nella cultura musicale italiana, domina la scena come personaggio televisivo senza perdere credibilità ed ironia; Cristiano Malgioglio è un punto cardine del contesto televisivo, senza dimenticare l’importanza del suo bagaglio artistico di inestimabile valore. Nella stagione televisiva appena giunta al termine, lo abbiamo apprezzato nei panni di giudice al Serale di Amici 22. Per l’occasione, si è distinto non solo per le conoscenze in ambito musicale ma anche per i classici siparietti conditi da spontaneità e ilarità.

Neanche il tempo di “salutare” l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi che per Cristiano Malgioglio sembrano aprirsi nuovi scenari televisivi sempre legati alla conduttrice del talent. Stando a quanto riportato da Novella 2000 – nel merito di un’indiscrezione lanciata da mowmag.com – l’istrionico cantautore e personaggio televisivo potrebbe presto sbarcare a Tu Si Que Vales, mantenendo dunque il ruolo di giudice.

Cristiano Malgioglio, il possibile ruolo di giudice popolare a Tu Si Que Vales

Come spiega il portale Novella 2000, Maria De Filippi avrebbe apprezzato particolarmente la performance nei panni di giudice di Cristiano Malgioglio ad Amici 22. In virtù di tale impatto positivo, la conduttrice starebbe pensando di portare il cantautore ad un altro banco, ovvero quello di Tu Si Que Vales, per la prossima stagione televisiva. In realtà, sottolinea il portale, non è proprio certo che il ruolo ipoteticamente destinato a Cristiano Malgioglio sia quello di giudice. In ogni caso, sembra lecito desumerlo in virtù dell’esperienza fortunata nel medesimo ruolo ad Amici di Maria De Filippi.

Non è da escludere che Cristiano Malgioglio, laddove dovesse realmente entrare a far parte del cast di Tu Si Que Vales, non venga scelto come presidente della giuria popolare. In tal caso, resterebbero inalterate le posizioni più che apprezzate di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. In ogni caso, siamo sempre nel merito di rumor e indiscrezioni che non hanno ancora ricevuto un riscontro effettivo e potrebbero dunque risolversi anche con un nulla di fatto. Per tanto, non resta che attendere il decorso della pausa estiva per tuffarsi in quelle che saranno le novità della nuova stagione televisiva.











