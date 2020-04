Cristiano Malgioglio pazzo di Gaia Gozzi/ “Qualcosa di buono per la musica italiana!”

La vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 2020 sembra aver messo d’accordo tutti. La cantante ha trionfato nel corso della finale tenutasi ieri, 3 aprile, su Canale 5 dopo una lunga serie di prove complesse. Tra coloro che tifavano per lei e che oggi gioiscono della sua vittoria c’è anche Cristiano Malgioglio. Il paroliere e noto opinionista ha voluto esprimere tutta la sua approvazione nei confronti della nuova vincitrice di Amici con un post pubblicato su Instagram. Pubblicando una foto di Gaia, Cristiano ha infatti dichiarato: “Adoro questa giovane cantante, vincitrice di @amiciufficiale . Bella talentosa e originale. Lei e’ @gaiagozziofficial e ha a mio avviso ,un notevole potenziamento di talento. Brava ….almeno qualcosa di buono e’ arrivato nel nostro panorama musicale. In bocca al lupo ragazza.”

Cristiano Malgioglio supporta Gaia Gozzi: come lui anche altri Vip

Per Cristiano Malgioglio, Gaia Gozzi è dunque ciò che serviva al panorama musicale italiano. La cantante d’altronde, anche secondo molti telespettatori di Amici, porta una ventata di novità e freschezza, soprattutto al suo mix di suoni e culture. Ricordiamo, infatti, che Gaia è per metà brasiliana e per questo molte delle sue canzoni sono in portoghese. Ma Malgioglio non è l’unico volto noto dello spettacolo che ha fatto i suoi complimenti a Gaia dopo la vittoria. Anche Alessia Marcuzzi, nella giuria di Amici, ha voluto dedicarle un post su Instagram. Queste le sue parole: “Gaia ha vinto questa edizione di Amici, e questa sua foto cosi’ intensa e’ proprio la rappresentazione di cio’ che stiamo vivendo, anche in un contesto di spettacolo: lei che ringrazia tutti con questo gesto. Brava Gaia, sei un vero portento e vedrai che tutti gli abbracci e i baci che ieri non hai potuto ricevere e dare, saranno ancora piu’ potenti quando tutto questo finirà!”





