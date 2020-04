Cristiano Malgioglio piange la morte di Christophe per coronavirus / “Mi manchi!”

Pubblicità

Momenti difficili per Cristiano Malgioglio, che piange la scomparsa dell’amico artista Christophe, stroncato dal Coronavirus. Un avvenimento che ha colpito duramente il cantante di Ramacca, che ha affidato ai social network un messaggio colmo di nostalgia e dolore: “Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine Italiana, #Christophe. Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere i testi in italiano delle sue stupende canzoni, come la magica ‘Le diro’ parole blu’. Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi“. E’ un momento veramente complicato per Malgioglio, evidentemente molto toccato dalla scomparsa del compianto amico Christophe, un artista di origine italiana che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel mercato francese negli anni settanta. L’ex gieffino è in lutto, ma il suo folto seguito di follower ha subito dimostrato vicinanza con messaggi affettuosi e di sostegno: “Bravo Cristiano, ‘Les mots bleus’ il suo più grande successo, lo avresti potuto scrivere tu, talmente che le parole sono profonde come solo tu puoi scrivere. Un abbraccio dal Belgio. Addio signor Bevilacqua”.



