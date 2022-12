Cristiano Malgioglio “Potevo diventare etero per Mara Venier”/ “Tante cose in comune”

Clamoroso siparietto a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 4 dicembre 2022, con protagonista la padrona di casa e l’ospite Cristiano Malgioglio. Durante il dibattito sui cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 e sul ritorno televisivo di Malgioglio con un suo programma (“Mi casa es tu casa”), la presentatrice ha punzecchiato più volte l’autore di numerosi successi musicali, poiché non l’ha invitata al suo show e ha nominato solo star internazionali, da Sam Ryder ad Anastacia (la quale però non parteciperà allo spettacolo).

CRISTIANO MALGIOGLIO: “MARA VENIER, POTEVO DIVENTARE ETERO PER TE! TANTE COSE IN COMUNE…”

A quel punto, Cristiano Malgioglio ha replicato a tono a Mara Venier, dicendole: “Ma noi ci vogliamo bene, tu per mei sei mia sorella!”. Ridendo, zia Mara ha risposto al cantautore: “Ma lo dici a tutte!”. “Tutte chi?”, ha asserito Malgioglio, lasciandosi andare a una battuta alla quale la conduttrice ha reagito con le seguenti parole: “Questo è uno scoop!”. Ma cosa le ha detto Cristiano Malgioglio? Ecco la frase “incriminata”, pronunciata tra il serio e il faceto: “Io e te abbiamo tante cose in comune, penso che io potevo anche diventare etero per te!”.

