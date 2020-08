Cristiano Malgioglio “Prima estate senza mio fidanzato”/ “Non posso andare da lui…”

Cristiano Malgioglio è tornato in Puglia per le vacanze estive. Si trova più precisamente in Salento, dove sta provando sopportare la distanza dal fidanzato turco, che non può raggiungere a causa dell’emergenza Covid. «È la prima estate che passo senza il mio fidanzato turco, non posso andare lì e ci sentiamo al telefono», racconta telefonicamente a Francesco Fredella. Pene d’amore che il paroliere affronta come meglio sa fare, con la musica. Sempre imprevedibile sui social, per l’intervista a Libero si lascia andare a qualche confidenza. In questo caldo agosto, ad esempio, ha cominciato a prendere lezioni di nuoto. «Non so nuotare», confessa al giornalista. Tra una lezione e un po’ di relax al mare si prepara per il suo prossimo disco: a settembre lancerà la sua nuova canzone. «Si dice che sarà una bomba con il gruppo più famoso dell’Americano Latina», ha confidato una “fonte segreta” a Francesco Fredella. Cristiano Malgioglio è dunque pronto a regalare nuove sorprese, musicali e non.

CRISTIANO MALGIOGLIO SU INSTAGRAM “TUTTO CAMBIA…”

Nelle scorse ore Cristiano Malgioglio ha stuzzicato i fan con un post particolare su Instagram. Ha pubblicato una foto di sé durante una serata salentina e scritto in sovrimpressione “Todo cambia”. Avrà forse a che fare con il suo nuovo progetto musicale? Ma pure la didascalia lascia pensare a qualcosa di più di una riflessione del paroliere, uno dei personaggi dello spettacolo italiano più amati. «Nella vita tutto cambia… cosa è cambiato ieri dovrà cambiare domani e intanto tutto passa, anche questo momento incredibile che stiamo attraversando», ha scritto. Quello del cambiamento è un tema ricorrente in questo post, sarà forse l’argomento della sua nuova canzone? «L’unica cosa che vorrei non cambiasse mai è il sole della nostra vita. E per te io non cambierò rotta mai», ha concluso poi Cristiano Malgioglio. Tra i commenti c’è anche quello di Leonardo Pieraccioni, che ha scritto «siempre» sotto il post.





