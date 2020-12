Cristiano Malgioglio/ “Quante puntate hai nel contratto?”, bufera web sul GF Vip

Si è abbattuta una nuova tempesta sulla casa del Grande Fratello Vip. Ad accendere la scintilla è stato Cristiano Malgioglio mente discuteva in salotto con Giacomo Urtis: “Tu quante puntate hai nel contratto?”, ha chiesto il paroliere dimenticandosi di essere ripreso dalle telecamere 24 ore su 24 ore. Il chirurgo dei vip stava per rispondere (si direbbe “dieci”), ma la regia del Grande Fratello Vip ha prontamente silenziato l’audio e cambiato inquadratura. Ma la domanda sibillina non è passata inosservata, scatenando un’accesa polemica sul web: “Malgioglio che chiede a Urtis quante puntate ha nel contratto. MA CI PRENDETE PER SCEMI?SPAMMATE OVUNQUE” e “Ma state scherzando? Io non posso crederci! Se cosi fosse allora anche loro che piango non li capisco…”, commentano indignati due utenti su Twitter.

Grande Fratello Vip: puntate a contratto per i concorrenti?

Ma la maggior parte degli utenti del social network non sembrano stupiti dalla domanda di Cristiano Malgioglio a Giacomo Urtis: “È tutto pilotato, dinamiche comprese, in confessionale gli suggeriscono la dinamica da far scoppiare e dopo fanno recita… è uno show televisivo ed è normale che li pilotano”. E ancora: “È una cosa risaputa. Pure Stefania e Gregoraci una volta accennavano alle puntate nel contratto. Nulla di nuovo ahahaha”. I più attenti ricordano che anche Francesco Oppini aveva parlato di un contratto della durata di un mese e mezzo. Altri invece, avendo colto che Urtis stava dicendo “dieci”, hanno fatto i conti ed escludono che il chirurgo verrà eliminato questa sera: “Ha appena detto che per lui arrivare all’8 gennaio sarebbe una vittoria, lui è diventato un concorrente il 5/12 e se si fa il conto fino all’8/01 sono 10 puntate esatte… molto probabilmente domani non uscirà”.



