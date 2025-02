Siamo sempre più abituati ad avere a ‘portata di click’ innumerevoli informazioni a proposito dei volti noti che dominano il mondo dello spettacolo e in particolare la tv. Dalla musica al piccolo schermo, domina la scena Cristiano Malgioglio che con la sua simpatia è tra i volti più apprezzati dai telespettatori. Non mancano, per l’appunto, coloro in costante ricerca di curiosità e aneddoti anche su temi che riguardano aspetti biografici e vita privata. In vista della sua esperienza da co-conduttore al Festival di Sanremo 2025, qualcuno si sarà certamente chiesto quanti anni ha Cristiano Malgioglio.

Come anticipato, per quanto il paroliere sia particolarmente discreto a proposito della sua vita privata in generale, non è poi così difficile scoprire quanti anni ha Cristiano Malgioglio. In un piccolo comune italiano, città metropolitana di Catania: nasceva l’autore che ha prestato la sua penna ad alcune delle voci più iconiche della musica italiana, esattamente il 23 aprile del 1945. Dunque, con un calcolo piuttosto veloce, si desume l’età di Cristiano Malgioglio: il noto paroliere e co-conduttore di Sanremo 2025 ha 79 anni.

A proposito di quanti anni ha Cristiano Malgioglio, ai più non sarà sfuggita la simpatica gag con Carlo Conti a Sanremo 2025 nel corso della seconda serata. il paroliere – nelle inedite vesti di co-conduttore della kermesse canora – ha scherzato sul tema con il conduttore poco prima di presentare Marcella Bella. Un piccolo errore dovuto forse all’emozione ma che il cantautore ha attribuito proprio al fattore anagrafico: “Scusami tesoro, sai, è l’età…”. Tempestiva la risposta di Carlo Conti che ‘minaccia’: “Vuoi che dica la tua età?”. Quasi spaventato Cristiano Malgioglio ha però frenato il conduttore: “No, per favore!”. Un simpatico siparietto con il paroliere che, tra poche settimane, raggiungerà una nuova cifra tonda: 80 anni, il prossimo 23 aprile.