Cristiano Malgioglio “Quanti uccelli, sono qui prendetemi”/ Video, torna il tormentone trash al GF Vip

Video Cristiano Malgioglio in preda alla felicità per il ritorno degli uccelli… torna il tormentone

Cristiano Malgioglio torna ad occuparsi di uccelli al Grande Fratello Vip 2020. Naturalmente non stiamo parlando di un documentario destinato ad uno speciale di Alberto Angela, bensì del remake della storia gif trash che in questi anni ci ha tenuto compagnia al grido di “uccelli venite”. La location è nuovamente il giardino della casa e l’oggetto è uno stormo di uccelli che sorvola la casa del Grande Fratello Vip 2020 mentre Malgioglio li guarda entusiasta chiamando gli altri abitanti della casa al grido di: “Li vedete ragazzi sono centinaia, migliaia, sono qui prendetemi!”. Inutile dire che i ragazzi si sono subito fermati a guardare lo spettacolo mentre il popolo dei social si è sfregato le mani in attesa di capire come usare quest’ennesima scena trash del loro beniamino.

Al fianco di Cristiano Malgioglio si è subito schierata Maria Teresa Ruta che è rimasta a bocca aperta e pronta a guardare lo stormo di uccelli che sorvolava la casa: “Sono qui prendetemi, quanti uccelliiiiii, ragazziiii guardateli” e la conduttrice subito al suo fianco: “L’ultimo raggio di sole e loro volano via, che bello”. Naturalmente l’effetto non è stato quello di qualche tempo fa, della sua prima esperienza al Grande Fratello Vip 2020 ma per i nostalgici, ecco di seguito il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





